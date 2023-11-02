항정신병제
약물
일부 잠재적 부작용
설명
1세대 항정신병 약
클로르프로마진
플루페나진*
할로페리돌*
록사핀
몰린돈
페르페나진
피모지드
티오리다진
치오칙센
트리플루오페라진
구강 건조
흐릿한 시야
발작
심박수 증가 및 혈압 감소
변비
갑작스러우나 종종 회복이 가능한 떨림 및 경직으로 발전할 수 있는 근경도
안면 및 팔의 불수의 운동(지발성 운동장애)
근경직, 발열, 고혈압, 정신 기능 변화(악성 신경이완 증후군)
부작용은 고령 성인 및 균형 장애나 심각한 의학적 장애를 가진 사람에게서 나타날 확률이 훨씬 더 높습니다.
티오리다진 복용 중 안구 검사 및 심전도 검사(ECG)가 권고됩니다.
2세대 항정신병 약
아리피프라졸*
아세나핀
브렉스피프라졸
카리프라진
클로자핀
일로페리돈
루마테페론
루라시돈
올란자핀*
팔리페리돈*
피마반세린
퀘티아핀
리스페리돈*
지프라시돈
두드러진 어지럼증 및 체중 증가(가장 일반적임)
이러한 약물 중 일부는 복부 지방 축적, 비정상적인 혈액 내 콜레스테롤 수치, 고혈압, 인슐린 효과에 대한 저항(대사 장애) 위험을 증가시킬 수 있음
이 계열의 항정신병약은 떨림, 근육 경직, 불수의 운동(지발성 운동 장애 등), 악성 신경 이완 증후군 발생 확률은 상대적으로 낮지만 기타 부작용이 나타날 수는 있습니다.
클로자핀은 골수 억제, 백혈구 수 감소, 발작을 유발할 수 있으므로 드물게 사용됩니다. 그러나 다른 항정신병 약물에 반응하지 않는 사람에게 효과가 있는 경우가 많습니다.
클로자핀과 올란자핀은 체중 증가를 유발할 가능성이 가장 높고, 아리피프라졸은 그 가능성이 가장 낮습니다.
지프라시돈은 체중 증가는 유발하지 않지만, 심전도 이상을 초래할 수 있습니다.
아리피프라졸, 브렉스피프라졸,카리프라진,지프라시돈은 대사 증후군을 유발할 가능성이 상대적으로 낮습니다.
루마테페론은 운동 및 대사 부작용의 위험이 더 낮습니다.
무스카린 수용체 작용제
샤노멜린-트로스피움
위장 부작용(메스꺼움, 구토, 변비)과 콜린 억제 부작용(시야 흐림 등)을 볼 수 있습니다.
* 경구 약물 복용이 어려운 환자에게는 지속성 제제를 근육내(IM)에 주사할 수 있습니다.