skip to main content
MSD Manual LogoMsd 매뉴얼일반인용
Search icon

항정신병제

항정신병제

약물

일부 잠재적 부작용

설명

1세대 항정신병 약

클로르프로마진

플루페나진*

할로페리돌*

록사핀

몰린돈

페르페나진

피모지드

티오리다진

치오칙센

트리플루오페라진

구강 건조

흐릿한 시야

발작

심박수 증가 및 혈압 감소

변비

갑작스러우나 종종 회복이 가능한 떨림 및 경직으로 발전할 수 있는 근경도

안면 및 팔의 불수의 운동(지발성 운동장애)

근경직, 발열, 고혈압, 정신 기능 변화(악성 신경이완 증후군)

부작용은 고령 성인 및 균형 장애나 심각한 의학적 장애를 가진 사람에게서 나타날 확률이 훨씬 더 높습니다.

티오리다진 복용 중 안구 검사 및 심전도 검사(ECG)가 권고됩니다.

2세대 항정신병 약

아리피프라졸*

아세나핀

브렉스피프라졸

카리프라진

클로자핀

일로페리돈

루마테페론

루라시돈

올란자핀*

팔리페리돈*

피마반세린

퀘티아핀

리스페리돈*

지프라시돈

두드러진 어지럼증 및 체중 증가(가장 일반적임)

이러한 약물 중 일부는 복부 지방 축적, 비정상적인 혈액 내 콜레스테롤 수치, 고혈압, 인슐린 효과에 대한 저항(대사 장애) 위험을 증가시킬 수 있음

이 계열의 항정신병약은 떨림, 근육 경직, 불수의 운동(지발성 운동 장애 등), 악성 신경 이완 증후군 발생 확률은 상대적으로 낮지만 기타 부작용이 나타날 수는 있습니다.

클로자핀은 골수 억제, 백혈구 수 감소, 발작을 유발할 수 있으므로 드물게 사용됩니다. 그러나 다른 항정신병 약물에 반응하지 않는 사람에게 효과가 있는 경우가 많습니다.

클로자핀올란자핀은 체중 증가를 유발할 가능성이 가장 높고, 아리피프라졸은 그 가능성이 가장 낮습니다.

지프라시돈은 체중 증가는 유발하지 않지만, 심전도 이상을 초래할 수 있습니다.

아리피프라졸, 브렉스피프라졸,카리프라진,지프라시돈은 대사 증후군을 유발할 가능성이 상대적으로 낮습니다.

루마테페론은 운동 및 대사 부작용의 위험이 더 낮습니다.

무스카린 수용체 작용제

샤노멜린-트로스피움

위장 부작용(메스꺼움, 구토, 변비)과 콜린 억제 부작용(시야 흐림 등)을 볼 수 있습니다.

* 경구 약물 복용이 어려운 환자에게는 지속성 제제를 근육내(IM)에 주사할 수 있습니다.

* 경구 약물 복용이 어려운 환자에게는 지속성 제제를 근육내(IM)에 주사할 수 있습니다.

이 주제에서