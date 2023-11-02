크론병에 대한 선별 약물의 부작용
약물
일부 부작용
설명
아미노살리실산계
흔한 증상: 메스꺼움, 두통, 어지러움, 피로, 열, 발진 그리고 남성에게 있어서는 회복 가능한 불임
흔하지 않은 증상: 간 염증(간염), 췌장 염증(췌장염), 또는 폐 염증(폐렴) 및 용혈성 빈혈
복통, 어지러움 및 피로는 용량과 관련 있습니다.
간염 및 췌장염은 용량과 관련 없습니다.
흔한 증상: 열 및 발진
흔하지 않은 증상: 췌장염, 심낭 염증(심낭염) 및 폐렴
올살라진의 경우: 장액성 설사
설파살라진에 의해 유발되는 대부분의 부작용은 다른 아미노살리실산계 중 어느 약물에 의해서도 발생할 수 있지만 그만큼 자주 발생하지는 않습니다.
스테로이드
프레드니손
당뇨병, 고혈압, 백내장, 골다공증(골밀도 감소), 피부 얇아짐, 정신 장애, 급성 정신병, 두드러진 기분 변화, 감염, 여드름, 과다 체모(다모증), 불규칙한 월경, 위염, 소화성 궤양 질환
당뇨병 및 고혈압은 다른 위험 요소를 가지고 있는 사람에게서 일어날 가능성이 높습니다.
메틸프레드니솔론
부데소니드
당뇨병, 고혈압, 백내장, 골다공증
부데소나이드는 프레드니손과 동일한 부작용을 일으키지만 정도가 더 낮습니다.
면역조절제
식욕부진, 메스꺼움, 구토, 전반적으로 아픈 느낌, 감염, 암, 알레르기 반응, 췌장염, 낮은 백혈구 수, 골수 억제, 간 기능이상 및 림프종 위험 증가
일반적으로 용량에 따른 부작용으로는 골수 억제 및 간 기능이상 등이 있습니다.
일정한 간격으로 혈액을 모니터링해야 합니다.
메토트렉세이트
메스꺼움, 구토, 복부 불쾌감, 두통, 발진, 구강 쓰림, 피로, 탈모, 간 반흔(간경화증), 낮은 백혈구 수 및 감염
매일 1밀리그램의 엽산을 복용해야 합니다.
간 독성은 용량 및 치료 기간과 관련이 있을 가능성이 높습니다.
또한 메토트렉세이트는 임신 동안 유산과 선천적 결손을 야기하기에, 임신한 또는 임신할 수 있는 사람에게 처방하지 않습니다. 메토트렉세이트를 복용 중이고 임신할 수 있는 경우, 효과적인 피임법을 사용해야 합니다.
사이클로스포린
고혈압, 메스꺼움, 구토, 설사, 신부전, 떨림, 감염, 발작, 신경병증 및 림프종(림프계 암) 발병, 두통, 다리 경련, 저림 감각
이 약물은 누공이 있는 사람에게 주로 사용됩니다.
장기간 사용하게 되면 부작용이 일어날 가능성이 높아집니다.
타크로리무스
사이클로스포린과 유사
이 약물은 사이클로스포린과 밀접하게 관련되어 있으며 부작용도 상당히 유사합니다.
생물학적 제제
인플릭시맙
주입 반응, 감염, 암, 복통, 간 기능이상 및 낮은 백혈구 수
주입 반응은 주입 동안 발생하는 즉각적으로 일어날 가능성이 있는 부작용입니다(예를 들어, 열, 오한, 메스꺼움, 두통, 가려움, 발진, 두드러기, 혈압 감소, 또는 호흡곤란).
환자는 치료 시작 전에 결핵 및 B형 간염에 대한 선별검사를 받아야 합니다.
아달리무맙
주사 부위의 통증 또는 가려움(과민 반응), 두통, 감염 및 암
부작용은 아달리무맙이 피부 아래로(피하) 투여되고 주입 반응을 일으키지 않는다는 점을 제외하고는 인플릭시맙의 부작용과 유사합니다.
주사 부위에서 발생하는 과민 반응은 통증, 발진, 가려움 및 두드러기 등이 있습니다. 보다 중증의 과민 반응도 발생할 수 있습니다.
세르톨리주맙
인플릭시맙 및 아달리무맙과 유사
세르톨리주맙은 인플릭시맙 및 아달리무맙과 유사한 방식으로 작용하며 부작용도 비슷합니다. 이는 피하로 투여됩니다.
일부 의사는 임신 및/또는 수유 중인 사람에서 인플릭시맙과 아달리무맙보다 이 약물을 선호합니다.
베돌리주맙
감염, 과민 반응 및 감기
이 약물은 진행성 다초점 백질뇌병증(PML)의 이론적 위험이 있습니다.
나탈리주맙
감염 및 과민 반응
이 약물의 사용은 알려진 PML 위험으로 인해 제한됩니다.
우스테키누맙
감염 및 과민 반응
이 약은 다른 약물을 이용한 치료가 효과적이지 않을 때에만 투여됩니다.
미리키주맙
상기도 감염, 입술 헤르페스, 기타 감염, 주사 부위 반응(통증, 발적 또는 부기), 두통, 관절통의 위험 증가
환자는 치료 전 결핵에 대한 검진을 받아야 합니다.
이 약물은 특정 활동성 감염이 있는 사람에서 사용해서는 안 됩니다.
치료 전 간 효소와 빌리루빈을 확인합니다.
치료 시작 전 연령에 맞는 예방접종을 완료해야 합니다. 치료 동안 생백신을 피해야 합니다.
리산키주맙
감염, 두통, 피로, 감기
이러한 부작용의 대부분은 몇 주 이내에 호전될 것입니다.
구셀쿠맙
과민 반응, 상기도와 기타 감염의 위험 증가
환자는 치료 전 결핵에 대한 검진을 받아야 합니다.
이 약물은 특정 활동성 감염이 있는 사람에서 사용해서는 안 됩니다.
간 효소와 빌리루빈은 염증성 장질환이 있는 환자에서 치료 전과 동안 확인해야 합니다.
치료 시작 전 연령에 맞는 예방접종을 완료해야 합니다. 치료 동안 생백신을 피해야 합니다.
소분자 제제
유파다시티닙
콜레스테롤 수치 상승, 두통, 대상포진(띠헤르페스) 감염 및 기타 감염의 위험 증가
다른 드문 부작용에는 혈전, 심장마비, 뇌졸중 위험 증가가 포함됩니다.
이 약물은 하나 이상의 종양 괴사 인자(TNF) 억제제(인플릭시맙, 아달리무맙 등)에 대한 부적절한 반응 또는 불내성을 보였을 때 투여할 수 있습니다.
에트라시모드
감염 위험 증가, 백혈구 수 감소
이 약물은 심장마비 또는 불안정 협심증, 심부전, 뇌졸중, 일부 심장 박동 문제의 병력이 있는 환자에서 사용하지 않습니다.