* 항콜린제는 항무스카린제 또는 콜린성 길항제라고도 합니다. 스테로이드는 때때로 글루코코르티코이드 또는 코르티코스테로이드라고 합니다. 면역조절제는 때때로 생물학적 약물이라고 합니다.