천식 치료에 일반적으로 사용되는 일부 약물
약물
일부 부작용
설명
항콜린제*(흡입형)
이프라트로피움
티오트로피움
구강 건조
빠른 심박수
일반적으로 베타-아드레날린성 약물과 함께 사용
속효성 베타-아드레날린성 약물(흡입형)
알부테롤
레발부테롤
심박수 증가
동요
급성 발작의 즉각적인 완화 용도
알부테롤은 경구 제제로도 시판됨
지속성 베타-아드레날린성 약물(흡입형)
알포르모테롤
포르모테롤
살메테롤
심박수 증가
동요
급성 완화가 아니라 지속적인 치료 용도
다른 천식 약물과 함께 사용
초장기 지속성 베타-아드레날린성 약물(흡입형)
인다카테롤
올로다테롤
빌란테롤
콧물 및 재채기
고혈압
기침
두통
다른 천식 약물과 함께 사용
빌란테롤은 플루티카손 또는 유메클리디늄과 병용하는 제품만 시판됨
스테로이드(흡입형)*
베클로메타손
부데소니드
시클레소니드
플루니솔리드
플루티카손푸로에이트
플루티카손프로피오네이트
모메타손
구강 진균 감염(아구창)
음성 변화
천식 예방을 위해 흡입(장기적 통제)
스테로이드(경구 또는 주사)*
메틸프레드니솔론
프레드니솔론
프레드니손
체중 증가
혈당 수치 및 혈압 상승
드물게, 정신병
골다공증
백내장
피부 얇아짐과 타박상
불면증
흡입 요법으로 통제할 수 없는 급성 천식 발작 및 천식에 사용
생물학적 약물(주사)*
벤랄리주맙
두필루맙
메폴리주맙
오말리주맙
레슬리주맙
테제펠루맙
주입 부위의 불편
드물기는 하지만, 아나필락시스 반응
경구 스테로이드의 사용 필요성을 줄이기 위해 천식이 심각한 사람에게 사용
루코트리엔 조절제(경구)
몬테루카스트
자피르루카스트
질류톤
다발혈관염을 동반한 호산구성 육아종증
질류톤으로 간 효소 증가
치료보다는 예방(장기적 통제)을 위해 사용
비만 세포 안정제(흡입형)
크로몰린
네도크로밀
기침이나 쌕쌕거림
급성 발작의 치료가 아니라 운동과 관련되기도 하는 발작 예방에 유용
네도크로밀은 미국에 시판되지 않았음
메틸산틴(경구)
테오필린
심박수 증가
동요
소화 불량
발작(혈액 수치가 높은 경우)
심각한 부정맥(혈액 수치가 높은 경우)
치료 및 예방에 사용 가능
경구로 투여되지만 병원에서 정맥 주사로 주입 가능
* 항콜린제는 항무스카린제 또는 콜린성 길항제라고도 합니다. 스테로이드는 때때로 글루코코르티코이드 또는 코르티코스테로이드라고 합니다. 면역조절제는 때때로 생물학적 약물이라고 합니다.