중량, 용량, 길이 당량
비미터법에서 미터법
미터법에서 비미터법
중량
1파운드(lb) = 16온스(oz) = 0.454킬로그램(kg)
1킬로그램 = 2.2파운드
1온스 = 28.35그램(g)
1그램 = 0.035온스
용량
1갤런(gal) = 4쿼트(qt) = 3.785리터(L)
1리터 = 1.057쿼트
1쿼트 = 2파인트(pt) = 0.946리터
1파인트 = 16액량온스(fl oz) = 0.473리터
1컵 = 8액량온스 = 16테이블스푼*(tbsp)
1액량온스 = 29.573밀리리터(mL)
1테이블스푼 =1/2액량온스 = 3티스푼*(tsp)
길이
1마일(mi) = 1,760야드(yd) = 1.609킬로미터(km)
1킬로미터 = 0.62마일
1야드 = 3피트(ft) = 0.914미터(m)
1미터 = 39.37인치(in)
1피트 = 12인치 = 30.48센티미터(cm)
1센티미터 = 0.39인치
1인치 = 2.54센티미터
1밀리미터(mm) = 0.039인치
*용량은 표준 측정 단위용입니다. 일반적인 가정용 스푼은 용량이 각기 다를 수 있으므로 정확한 용량이 필요할 때는 사용하지 말아야 합니다.