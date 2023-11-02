skip to main content
중량, 용량, 길이 당량

비미터법에서 미터법

미터법에서 비미터법

중량

1파운드(lb) = 16온스(oz) = 0.454킬로그램(kg)

1킬로그램 = 2.2파운드

1온스 = 28.35그램(g)

1그램 = 0.035온스

용량

1갤런(gal) = 4쿼트(qt) = 3.785리터(L)

1리터 = 1.057쿼트

1쿼트 = 2파인트(pt) = 0.946리터

1파인트 = 16액량온스(fl oz) = 0.473리터

1컵 = 8액량온스 = 16테이블스푼*(tbsp)

1액량온스 = 29.573밀리리터(mL)

1테이블스푼 =1/2액량온스 = 3티스푼*(tsp)

길이

1마일(mi) = 1,760야드(yd) = 1.609킬로미터(km)

1킬로미터 = 0.62마일

1야드 = 3피트(ft) = 0.914미터(m)

1미터 = 39.37인치(in)

1피트 = 12인치 = 30.48센티미터(cm)

1센티미터 = 0.39인치

1인치 = 2.54센티미터

1밀리미터(mm) = 0.039인치

*용량은 표준 측정 단위용입니다. 일반적인 가정용 스푼은 용량이 각기 다를 수 있으므로 정확한 용량이 필요할 때는 사용하지 말아야 합니다. 

