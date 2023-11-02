종창성 림프절의 일부 원인과 특징
원인
일반적인 특징*
검사
암
백혈병(일반적으로 만성 림프구성 백혈병과 때때로 급성 림프구성 백혈병)
피로, 열, 체중 감소
급성 백혈병 동반, 종종 쉽게 타박상 및/또는 출혈
전체 혈구 수 및 특수 혈액 검사(예: 말초혈액 바른표본 및/또는 흐름세포 측정법)
골수 검사
통증 없는 림프절 부기(국소 또는 광범위)
림프절이 종종 탄력적이고 때때로 서로 뭉침
종조 열, 야간 발한, 체중감소
림프절 생검
특수 혈액 검사
전이성 암(종종 심장과 목, 갑상샘, 유방 또는 폐)
목에서 하나 또는 몇 개의 무통증 림프절
림프절이 종종 단단하고, 때때로 밀어도 움직이지 않음
종종 영상 검사, 혈액 검사, 생검 등 원발성 종양을 확인하기 위한 검사
전신 류마티스 질환
아동에서 목 림프절의 압통성 부기
보통 102°F (39°C) 이상의 열, 몸통에서 발진, 현저한 붉은 혓바늘, 손바닥과 발바닥 및 손발톱 주위 피부의 박리
의사의 진찰, 종종 혈액 검사와 심초음파검사(심장 초음파) 동반
광범위할 수 있는 무통성 림프절 부기
종종 기침 및/또는 숨가쁨, 열, 불안감, 근쇠약, 체중감소, 관절통
흉부 촬영(단순 X-레이 또는 CT)
때때로 림프절 생검
전신성 홍반 루푸스(루푸스)
광범위 림프절 부기
일반적으로 관절 통증과 때때로 관절 부기
때때로 코와 뺨의 발진과 기타 피부 궤양
의사의 검사와 혈액검사
감염
치아 감염
한쪽의 목 림프절이 침범됩니다(종종 압통)
치통
의사나 치과의의 검진만
HIV 감염(감염 직후. 즉, 일차 감염)
전신적 림프절 부기
보통 열, 불안감, 발진, 관절통
HIV에 노출되었거나 고위험 활동(예: 다른 사람이 사용한 바늘에 찔림 또는 고위험 성 활동)에 노출되어 있는 것으로 알려진 사람에서 종종 발생
HIV 혈액검사
일반적으로 목과 때때로 겨드랑이나 사타구니에서 양쪽 림프절의 부기
열, 인후염, 중증 피로
일반적으로 청소년이나 청년에서
단핵구증 혈액검사
성병(특히 단순 헤르페스, 클라미디아, 연성 하감 및 매독)
2기 매독을 제외하고, 사타구니에서만 나타나는 림프절 부기
종종 소변증상(예: 배뇨통)과 요도 또는 질 분비물
때때로 생식기에 궤양
2기 매독의 경우, 종종 점막에서 광범위에 걸쳐 나타나는 궤양과 광범위에 걸쳐 나타나는 림프절 부기
STI 검사
직접적인 림프절 감염을 포함해 피부 감염과 연조직 감염(예: 연조직 염, 농양, 고양이 할큄병)
부은 림프절 인근 피부의 가시적인 상처 또는 감염
보통 의사의 검진이 필요함
때때로 감염 미생물에 대한 항체를 확인하기 위해 혈액검사
목과 양쪽 겨드랑이에서 양쪽 림프절 부기
때때로 독감 유사 증상과 간과 비장의 비대
흔히 고양이 배설물에 노출된 이력
혈액 검사
림프절에 침범하는 결핵
대개 목 림프절이나 쇄골 위 림프절의 부기
때때로 림프절 감염이나 유출
HIV 감염자에서 종종 발생
결핵 피부 검사 또는 결핵에 대한 혈액 검사
일반적으로 림프절 생검
상기도 감염(인후염 포함)
목 림프절이 약간의 압통이나 압통 없이 침범됩니다.
인후염, 콧물, 또는 기침
의사의 검사만
기타
약물: 흔히 사용된 약물은 알로푸리놀, 항생제(예: 세팔로스포린, 페니실린, 술폰아미드), 아테놀롤, 캅토프릴, 카르바마제핀, 페니토인, 피리메타딘, 퀴니딘 등입니다.
원인이 되는 약믈을 사용한 이력
페니토인, 발진, 관절통, 근육통, 열은 제외
의사의 검사만
실리콘 유방 삽입물
유방 확대술을 받은 여성의 겨드랑이 림프절 부기
의사의 검사와 종종 림프절 부기의 기타 원인을 찾기 위한 검사
* 특징은 증상 및 의사의 검진 결과를 포함합니다. 언급된 특징은 전형적이지만 항상 나타나는 것은 아닙니다.
CT = 컴퓨터 단층촬영; HIV = 인체 면역결핍 바이러스; STI = 성병.