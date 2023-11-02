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위장염을 초래하는 일부 미생물

위장염을 초래하는 일부 미생물

미생물

공통된 원인

증상

항생제/항바이러스제 사용

아스트로바이러스

대변-구강 전염*

약간 장액성 설사

구토와 고열

감염 후 3~4일 안에 증상이 시작됩니다.

일반적으로 2~7일 동안 지속됩니다.

로타바이러스와 비슷합니다.

항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.

캄필로박터

오염된 육류 섭취(특히 덜 익은 가금류)

오염된 물이나 살균이 되지 않은 우유 섭취

때로는 설사를 한 개나 고양이에 의해 전달됨

장액성 및 때로는 혈액성 설사

일반적으로 약 1주 지속됩니다.

일시적 마비(길랭-바레 증후군) 또는 관절염은 감염이 사라진 후 몇 주 내에 발생할 수 있습니다.

질병 초기에 투여되는 항생제는 증상이 지속되는 기간을 단축할 수 있습니다(예: 아지스로마이신이나 시프로플록사신).

클로스트리디오이데스 디피실리(C. diff)

항생제를 투여해 온 환자에서 종종 클로스트리디오이데스 디피실리의 세균 과다증식으로 인해 발생합니다.

약간 묽은 대변에서 혈액성 설사에 이르기까지 다양한 설사

일반적으로 항생제를 시작한 후 5~10일째에 시작되지만, 첫 날 또는 최대 2개월 후에 시작될 수도 있습니다.

질병을 유발한 항생제를 중단합니다.

반코마이신 또는 피닥소마이신은 경구 투여합니다.

메트로니다졸은 반코마이신피닥소마이신을 견딜 수 없는 사람에게 경구 투여할 수 있습니다.

또한 환자들에게 경구 캡슐로 제공되는 프로바이오틱스 또는 장내 세균을 정상적으로 다시 채우는 관장제를 투여할 수 있습니다.

크립토스포리듐

오염된 물을 마시거나 오염된 음식 섭취

사람 간 접촉

물놀이 노출

면역체계가 손상된 환자는 특히 감염 확률이 높습니다.

장액성 설사 및 때로는 경련성 복통, 메스꺼움, 피로, 구토

일반적으로 1~2주 동안 지속됩니다.

간혹 구충제를 투여합니다(예: 니타족사니드).

이질 아메바

오염된 음식이나 물의 섭취

감염된 파트너와의 구강-항문 성교

때로는 혈액성 설사, 경련성 복통, 체중 감소, 1~3주 지속되는 발열

간을 비롯한 다른 기관에 감염을 일으킬 수 있습니다.

구충제를 투여합니다(예: 메트로니다졸 또는 티니다졸 후 요오드퀴놀이나 파로모마이신).

장출혈성 대장균(가장 일반적으로 대장균 O157:H7)

덜 익힌 분쇄된 소고기, 살균하지 않은 우유나 주스, 또는 정수되지 않은 물과 같이 적절히 조리되지 않은 오염된 음식의 섭취

오염된 수영장, 호수, 또는 워터파크에서 수영하기

사람 간 접촉

감염된 동물을 접촉한 손가락을 입에 집어 넣는 경우

돌발성 복부 경련, 일반적으로 1~3일 안에 혈액성을 띠는 장액성 설사

심각한 합병증인 용혈-요독 증후군이 발생할 수 있습니다.

용혈-요독 증후군이 나타날 위험이 증가하므로 항생제는 투여하지 않습니다.

장독소생성 대장균(여행자 설사를 일으킵니다)

오염된 음식이나 물의 섭취

빈번한 장액성 설사, 메스꺼움, 구토, 복부 경련

증상은 오염된 음식이나 물을 섭취한 후 12~72시간 경에 시작됩니다.

일반적으로 3~5일 동안 지속됩니다.

항생제(예: 시프로플록사신이나 레보플로삭신)는 질병의 지속기간을 단축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

아지스로마이신은 소아에게 투여합니다.

편모충

오염된 물을 마시거나 오염된 음식을 섭취

특히 탁아시설의 개인 간 접촉

장액성 설사, 메스꺼움, 구토, 식욕 상실

감염된 지 1~14일(평균 7일) 후에 증상이 나타납니다.

악취가 나는 대변과 복부 팽만, 가스, 피로, 체중 감소와 함께 장기 질병(며칠부터 몇 주까지 지속)이 나타날 수 있습니다.

구충제를 투여합니다(예: 티니다졸, 메트로니다졸, 또는 니타족사니드).

장내(창자) 아데노바이러스

대변-구강 전염*

호흡기 비말

빈번한 장액성 설사가 1~2주 동안 계속됩니다.

설사 시작 1~2일 후에 경증의 구토가 시작됩니다.

환자의 50%는 고열이 동반됩니다.

감염 후 3~10일 안에 증상이 시작됩니다.

일반적으로 10일 이상 지속됩니다.

항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.

노로바이러스

오염된 음식이나 물의 섭취

대변-구강 전염을 통해 사람들 간에 쉽게 전파될 수 있음*

특히 성인에서 빈번한 장액성 설사

특히 소아에서 구토

위경련, 발열, 두통, 온몸이 쑤심

감염 후 1~2일 안에 증상이 시작됩니다.

일반적으로 1~3일 동안 지속됩니다.

항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.

로타바이러스

대변-구강 전염*

빈번한 장액성 설사

소아에서 설사는 심각한 탈수 및 심지어는 사망을 유발할 수 있습니다.

구토

102°F(약 39°C) 이상의 고열

감염 후 1~3일 안에 증상이 시작됩니다.

영아와 어린 소아에서 5~7일간 지속될 수 있습니다.

항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.

영아는 백신을 사용합니다.

살모넬라

오염된 음식 섭취

파충류(예: 이구아나, 뱀, 거북)나 조류, 양서류(예: 개구리 및 도롱뇽)와의 접촉

혈액성에 관계 없이 나타나는 고열, 탈진, 복부 경련, 메스꺼움, 구토, 설사

증상은 일반적으로 1~4일간 지속됩니다.

항생제는 일반적으로 중증 질병이 있는 사람 또는 면역 체계가 손상된 사람을 제외하고는 투여하지 않습니다.

시겔라

특히 탁아시설에서 사람들 간 접촉

경증에서 중증까지 나타날 수 있습니다.

경미한 증례에서, 미열, 장액성 설사

중증 증상에는 고열과 탈진, 심각한 복부 경련, 혈액과 점액이 포함되는 고통스러운 배변

소아에서 설사는 심각한 탈수 및 심지어는 사망을 유발할 수 있습니다.

성인에서 증상은 보통 경증의 경우 약 4~8일, 중증이며 치료하지 않을 경우 3~6주간 지속됩니다.

대부분의 소아에서 증상은 2주째에 해결됩니다.

경증 감염의 건강한 성인들의 경우, 항생제가 일상적으로 필요하지 않습니다.

항생제(예: 아지스로마이신 및 세프트리악손)는 매우 어리거나 매우 나이가 많거나 면역체계가 약화된 사람 또는 중등도 내지 중증 감염이 있는 사람에게 투여합니다.

황색포도구균(또한 포도구균 식중독 참조)

바실러스 세레우스

클로스트리듐 퍼프린젠스

세균이 생산하는 독소에 오염된 음식 섭취

심각한 메스꺼움과 구토, 설사

오염된 음식을 섭취한 후 30분~8시간째에 증상이 시작되며 24시간 안에 증상이 완화됩니다.

항생제는 투여하지 않습니다.

비브리오 콜레라

오염된 음식이나 물의 섭취

무통, 장액성 설사 및 구토

대량 수액 유출과 쇼크로 이어질 수 있습니다.

항생제를 투여합니다(예: 시프로플록사신이나 독시사이클린).

성인은 백신을 사용할 수 있습니다.

기타 비브리오 유형

패류

흔히 메스꺼움이나 구토가 거의 없는 장액성 설사

항생제를 투여합니다(예: 시프로플록사신이나 독시사이클린).

* 대변-구강 전염은 사람들이 감염된 대변으로 오염된 물체(예: 기저귀나 완구)를 만진 후 입을 만질 때 나타나는 감염과 관련이 있습니다.

* 대변-구강 전염은 사람들이 감염된 대변으로 오염된 물체(예: 기저귀나 완구)를 만진 후 입을 만질 때 나타나는 감염과 관련이 있습니다.

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