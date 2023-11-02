위장염을 초래하는 일부 미생물
미생물
공통된 원인
증상
항생제/항바이러스제 사용
아스트로바이러스
대변-구강 전염*
약간 장액성 설사
구토와 고열
감염 후 3~4일 안에 증상이 시작됩니다.
일반적으로 2~7일 동안 지속됩니다.
로타바이러스와 비슷합니다.
항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.
오염된 육류 섭취(특히 덜 익은 가금류)
오염된 물이나 살균이 되지 않은 우유 섭취
때로는 설사를 한 개나 고양이에 의해 전달됨
장액성 및 때로는 혈액성 설사
일반적으로 약 1주 지속됩니다.
일시적 마비(길랭-바레 증후군) 또는 관절염은 감염이 사라진 후 몇 주 내에 발생할 수 있습니다.
질병 초기에 투여되는 항생제는 증상이 지속되는 기간을 단축할 수 있습니다(예: 아지스로마이신이나 시프로플록사신).
클로스트리디오이데스 디피실리(C. diff)
항생제를 투여해 온 환자에서 종종 클로스트리디오이데스 디피실리의 세균 과다증식으로 인해 발생합니다.
약간 묽은 대변에서 혈액성 설사에 이르기까지 다양한 설사
일반적으로 항생제를 시작한 후 5~10일째에 시작되지만, 첫 날 또는 최대 2개월 후에 시작될 수도 있습니다.
질병을 유발한 항생제를 중단합니다.
반코마이신 또는 피닥소마이신은 경구 투여합니다.
메트로니다졸은 반코마이신과 피닥소마이신을 견딜 수 없는 사람에게 경구 투여할 수 있습니다.
또한 환자들에게 경구 캡슐로 제공되는 프로바이오틱스 또는 장내 세균을 정상적으로 다시 채우는 관장제를 투여할 수 있습니다.
오염된 물을 마시거나 오염된 음식 섭취
사람 간 접촉
물놀이 노출
면역체계가 손상된 환자는 특히 감염 확률이 높습니다.
장액성 설사 및 때로는 경련성 복통, 메스꺼움, 피로, 구토
일반적으로 1~2주 동안 지속됩니다.
간혹 구충제를 투여합니다(예: 니타족사니드).
오염된 음식이나 물의 섭취
감염된 파트너와의 구강-항문 성교
때로는 혈액성 설사, 경련성 복통, 체중 감소, 1~3주 지속되는 발열
간을 비롯한 다른 기관에 감염을 일으킬 수 있습니다.
구충제를 투여합니다(예: 메트로니다졸 또는 티니다졸 후 요오드퀴놀이나 파로모마이신).
장출혈성 대장균(가장 일반적으로 대장균 O157:H7)
덜 익힌 분쇄된 소고기, 살균하지 않은 우유나 주스, 또는 정수되지 않은 물과 같이 적절히 조리되지 않은 오염된 음식의 섭취
오염된 수영장, 호수, 또는 워터파크에서 수영하기
사람 간 접촉
감염된 동물을 접촉한 손가락을 입에 집어 넣는 경우
돌발성 복부 경련, 일반적으로 1~3일 안에 혈액성을 띠는 장액성 설사
심각한 합병증인 용혈-요독 증후군이 발생할 수 있습니다.
용혈-요독 증후군이 나타날 위험이 증가하므로 항생제는 투여하지 않습니다.
장독소생성 대장균(여행자 설사를 일으킵니다)
오염된 음식이나 물의 섭취
빈번한 장액성 설사, 메스꺼움, 구토, 복부 경련
증상은 오염된 음식이나 물을 섭취한 후 12~72시간 경에 시작됩니다.
일반적으로 3~5일 동안 지속됩니다.
항생제(예: 시프로플록사신이나 레보플로삭신)는 질병의 지속기간을 단축하는 데 도움이 될 수 있습니다.
아지스로마이신은 소아에게 투여합니다.
오염된 물을 마시거나 오염된 음식을 섭취
특히 탁아시설의 개인 간 접촉
장액성 설사, 메스꺼움, 구토, 식욕 상실
감염된 지 1~14일(평균 7일) 후에 증상이 나타납니다.
악취가 나는 대변과 복부 팽만, 가스, 피로, 체중 감소와 함께 장기 질병(며칠부터 몇 주까지 지속)이 나타날 수 있습니다.
구충제를 투여합니다(예: 티니다졸, 메트로니다졸, 또는 니타족사니드).
장내(창자) 아데노바이러스
대변-구강 전염*
호흡기 비말
빈번한 장액성 설사가 1~2주 동안 계속됩니다.
설사 시작 1~2일 후에 경증의 구토가 시작됩니다.
환자의 50%는 고열이 동반됩니다.
감염 후 3~10일 안에 증상이 시작됩니다.
일반적으로 10일 이상 지속됩니다.
항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.
오염된 음식이나 물의 섭취
대변-구강 전염을 통해 사람들 간에 쉽게 전파될 수 있음*
특히 성인에서 빈번한 장액성 설사
특히 소아에서 구토
위경련, 발열, 두통, 온몸이 쑤심
감염 후 1~2일 안에 증상이 시작됩니다.
일반적으로 1~3일 동안 지속됩니다.
항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.
대변-구강 전염*
빈번한 장액성 설사
소아에서 설사는 심각한 탈수 및 심지어는 사망을 유발할 수 있습니다.
구토
102°F(약 39°C) 이상의 고열
감염 후 1~3일 안에 증상이 시작됩니다.
영아와 어린 소아에서 5~7일간 지속될 수 있습니다.
항생제와 항바이러스제는 투여하지 않습니다.
오염된 음식 섭취
파충류(예: 이구아나, 뱀, 거북)나 조류, 양서류(예: 개구리 및 도롱뇽)와의 접촉
혈액성에 관계 없이 나타나는 고열, 탈진, 복부 경련, 메스꺼움, 구토, 설사
증상은 일반적으로 1~4일간 지속됩니다.
항생제는 일반적으로 중증 질병이 있는 사람 또는 면역 체계가 손상된 사람을 제외하고는 투여하지 않습니다.
특히 탁아시설에서 사람들 간 접촉
경증에서 중증까지 나타날 수 있습니다.
경미한 증례에서, 미열, 장액성 설사
중증 증상에는 고열과 탈진, 심각한 복부 경련, 혈액과 점액이 포함되는 고통스러운 배변
소아에서 설사는 심각한 탈수 및 심지어는 사망을 유발할 수 있습니다.
성인에서 증상은 보통 경증의 경우 약 4~8일, 중증이며 치료하지 않을 경우 3~6주간 지속됩니다.
대부분의 소아에서 증상은 2주째에 해결됩니다.
경증 감염의 건강한 성인들의 경우, 항생제가 일상적으로 필요하지 않습니다.
항생제(예: 아지스로마이신 및 세프트리악손)는 매우 어리거나 매우 나이가 많거나 면역체계가 약화된 사람 또는 중등도 내지 중증 감염이 있는 사람에게 투여합니다.
바실러스 세레우스
세균이 생산하는 독소에 오염된 음식 섭취
심각한 메스꺼움과 구토, 설사
오염된 음식을 섭취한 후 30분~8시간째에 증상이 시작되며 24시간 안에 증상이 완화됩니다.
항생제는 투여하지 않습니다.
오염된 음식이나 물의 섭취
무통, 장액성 설사 및 구토
대량 수액 유출과 쇼크로 이어질 수 있습니다.
항생제를 투여합니다(예: 시프로플록사신이나 독시사이클린).
성인은 백신을 사용할 수 있습니다.
기타 비브리오 유형
패류
흔히 메스꺼움이나 구토가 거의 없는 장액성 설사
항생제를 투여합니다(예: 시프로플록사신이나 독시사이클린).
* 대변-구강 전염은 사람들이 감염된 대변으로 오염된 물체(예: 기저귀나 완구)를 만진 후 입을 만질 때 나타나는 감염과 관련이 있습니다.