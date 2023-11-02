엘러스-단로스 증후군의 유형
유형
증상
전형적
피부 약화
피부로 푹 꺼진 것처럼 보이는 흉터
매우 유연한 관절
혈관성
돌출, 분리 또는 파열될 수 있는 약한 혈관
멍이 잘 듦
결장, 자궁, 근육, 힘줄을 포함한 기관 파열
폐를 둘러싼 공간 내 공기(기흉)
관절이완증
탈구를 동반한 극도로 유연한 관절
출생 시 고관절 탈구(발달성 고관절 형성이상증)
피부로 푹 꺼진 것처럼 보이는 흉터가 있는 약한 조직
피부파열증
느슨한 과도한 피부와 중증 타박상을 동반한 극도로 약한 피부
특징적인 머리와 얼굴 소견(아기의 두개골 사이의 큰 부드러운 부분, 눈꺼풀 안쪽 모서리가 아래로 내려감, 푸른 빛을 띄는 눈의 흰자위)
짧은 사지
심장 판막
중증 심장 판막 누출
매우 유연한 관절
후측만성
출생 시 근긴장 감소(근긴장저하) 존재
출생 시 또는 소아기 초기에 꼽추와 척추 만곡(후측만증) 존재
매우 유연한 관절
전형적 유사
늘어나는 부드러운 피부이나 흉터가 없음
발 변형(발의 넓은 앞부분, 짧은 발가락, 평평한 아치, 건막류, 발뒤꿈치의 융기된 반점)
다리 부기
근병성
출생 시 근긴장 감소(근긴장저하) 존재
완전히 펴지지 않는 빡빡한 관절
매우 유연한 관절
근수축성
출생 시 존재하는 완전히 펴지지 않는 여러 개의 빡빡한 관절
특징적인 머리와 얼굴 소견(아기의 두개골 사이의 큰 부드러운 부분, 눈꺼풀 안쪽 모서리가 아래로 내려감, 푸른 빛을 띄는 눈의 흰자위, 기타)
쉽게 멍이 드는 약한 늘어나는 피부
척추이형성성
나이가 들어감에 따라 악화되는 단신
근쇠약
휜(구부러진) 사지
척추이형성성 유형의 일부 소견은 특정 유전자 이상에 따라 다릅니다.
취약 각막 증후군
각막(눈의 앞쪽)이 얇고 파열될 수 있으며 망막(눈의 뒤쪽)이 박리될 수 있습니다.
청력소실
치주
소아기 초기에 시작되는 치아 상실을 동반한 중증 잇몸 질환(치주염)
정강이의 변색된 피부 반점
쉽게 멍이 드는 늘어나는 피부
과운동성
매우 유연하고 불안정한 관절
만성 통증
전형적 유사 제2형(잠정적)*
피부로 푹 꺼진 것처럼 보이는 흉터
매우 유연한 관절
발 변형(발의 넓은 앞부분, 짧은 발가락, 평평한 아치, 건막류, 발뒤꿈치의 융기된 반점)
골밀도 감소(골감소증)
* 이 유형은 공식적으로 인정되지 않습니다.