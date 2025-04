* 콜린 억제 효과에는 혼돈, 시야 흐림, 변비, 구강 건조, 실신성 어지럼증, 균형감각 상실, 소변 시작의 어려움이 포함됩니다.

COX-2 억제제 = 콕시브, NSAID = 비스테로이드성 항염증제.

2019년 미국 노인의학학회 Beers Criteria 업데이트 전문가 패널에서 발췌: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767