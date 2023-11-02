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스테로이드 약물에 의한 부신 기능 억제

스테로이드 약물에 의한 부신 기능 억제

프레드니손 또는 덱사메타손과 같은 고용량 스테로이드 약물을 복용하는 경우, 부신 기능이 억제될 수 있습니다. 이러한 억제는 다량의 스테로이드가 시상하부와 뇌하수체에 신호를 보내 정상적으로 부신 기능을 자극하는 호르몬 생성을 중단하기에 발생합니다.

스테로이드 복용을 갑자기 중단하면 인체가 부신 기능을 충분히 신속하게 회복할 수 없기에 일시적인 부신 부전(일종의 속발성 부신 부전)이 발생하고, 쇠약 또는 어지러움과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 뿐만 아니라 스트레스가 발생하면, 인체는 필요한 추가 스테로이드 생성을 자극할 수 없습니다.

따라서 의사는 환자가 2주 또는 3주 이상 스테로이드를 복용한 경우 갑자기 사용을 중단하지 않습니다. 그 대신 수 주, 경우에 따라 수 개월간 투여량을 단계적으로 감량(점감)합니다.

뿐만 아니라 스테로이드를 복용하는 동안 질병에 걸리거나 달리 극심한 스트레스를 받는 환자에서 용량을 증량해야 할 수 있습니다. 질병에 걸리거나 달리 극심한 스트레스를 받는 환자는 스테로이드를 점감하고 중단한 후 수 주 내에 스테로이드 약물 사용을 재개해야 할 수 있습니다.

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