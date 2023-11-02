* 특징은 증상 및 의사의 검진 결과를 포함합니다. 언급된 특징은 전형적이지만 항상 나타나는 것은 아닙니다.

† 이 장애는 또한 야간 실금의 위험 요인이자 원인입니다.

‡ 일반적으로 당뇨는 혈당(포도당) 수치가 포도당이 소변으로 들어갈 수 있을 정도로 높아지지 않는 한 실금을 유발하지 않습니다

¶ 스트레스는 주로 실금이 갑자기 나타날 때의 원인입니다.