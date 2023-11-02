소아에서 요실금의 일부 위험 요인, 원인 및 특징
위험 요인/원인
일반적인 특징*
진단 접근법
척수나 신경계 결함으로 인해 완전하게 비워지지 않는 방광(신경성 방광)
관찰할 수 있는 척추 이상, 허리의 움푹 들어간 곳 또는 털 다발, 다리와 발의 쇠약과 감각 저하
허리 아래 부분의 X-레이
때때로 척추 MRI
신장과 방광 초음파
소변 줄기 및 방광의 압력 검토(요역동학검사)
완벽한 주간 소변참기를 성공한 적이 없음
여아의 경우 주간 및 야간 실금, 정상 배뇨이나 속옷이 지속적으로 젖음, 질에서 배뇨
요로 감염 및 다른 요로 이상 병력
신장 초음파를 포함한 신장 및 요관의 영상 검사
복부와 골반의 CT 또는 요로의 MRI
종종 배뇨성 방광 요도 조영상(배뇨 전, 배뇨 중, 배뇨 후 찍은 X-레이)
신장 흐름 스캔(소변 흐름을 감지하기 위해) 또는 조영제를 사용한 정맥내 요로조영도(해부학적 이상을 확인하기 위해)
과충만 방광
마지막까지 참다가 배뇨
미취학 소아가 놀이에 몰입했을 때 흔히 일어남
실금이 언제 일어나는지 질문
배뇨 일지에 시점, 빈도, 소변량 기록
소변이 질 내부로 역류(요도질 역류 또는 질 배뇨)
배뇨 후 일어섰을 때 누출
의사의 검진만
변비†
빈번하지 않고 딱딱하며 자갈 같은 또는 매우 큰 대변
때때로 복부 불편 또는 배부품
변비식을 섭취하는 소아에서 자주 나타남(예: 과도한 우유와 유제품, 약간의 과일과 야채)
보통 의사의 검진만
때때로 복부 X-레이
배변 일지에 대변 시점, 빈도, 양 기록
발달 지연†
주간 실금 없음
남아와 숙면을 취하는 사람에게서 더 흔함
침대에 오줌을 싼 경험이 있는 가족 구성원의 가능성
의사의 검진만
방광으로부터 소변 배출에 관여하는 근육(방광 근육과 요로 조임근)이 협응하지 않음에 따라 나타나는 기능장애배뇨
종종 대변 실금, 소변 역류, 요로 감염
주간 및 야간 실금
소변 줄기 검토
때때로 배뇨성 방광 요도 조영상(배뇨 전, 배뇨 중, 배뇨 후 찍은 X-레이)
신장과 방광 초음파
웃음 실금
웃을 때 배뇨, 여아에서 보다 흔함
평소에는 완벽하게 정상적인 배뇨
의사의 검진만
다음과 같은 많은 원인이 있을 수 있는 소변량 증가:†
장애에 따라 다름
당뇨병의 경우, 포도당(당)의 혈액 검사‡
아르기닌 바소프레신 저항의 경우, 혈액 검사 및 아마도 소변 검사
낫적혈구병의 경우, 혈액 검사
코를 골며 자는 동안 15초 이상 숨이 멈춘 후 큰 콧소리를 내는 소아에게서 종종 나타남
주간 수면 과다
편도, 아데노이드 또는 둘 다의 비대
성장 및 체중 부진(이전 성장 부진이라고 함)
수면 다원 검사
과민성 방광
긴박한 요의
흔히 낮과 밤에 잦은 소변 욕구
종종 버티기 자세나 체위(예: 쪼그려 앉기)를 취함
의사의 검진
가끔 소변 줄기 검토, 요역동학 검사 또는 배뇨 일지
수면 문제 또는 학교 문제(비행범죄 또는 낮은 성적과 같은)
부적절한 성애화 행동, 우울증, 성적인 모든 것들에 대한 남다른 관심 또는 회피, 나이에 맞지 않는 성적인 것에 대한 부적절한 지식
성적 학대 전문가의 평가
스트레스†§
학교 문제, 사회적 고립이나 문제, 가족 스트레스(예: 부모의 이혼이나 별거)
의사의 검진만
소변 시 통증, 혈뇨, 잦은 소변 욕구, 급하게 소변을 봐야 한다는 느낌
때때로 열, 복통 및/또는 허리 통증
소변 배양과 소변검사
소변 배양과 요검사 결과가 양성이고, 특히 신장 감염이 또한 있는 경우, 신장과 방광 초음파, 배뇨 방광요도조영상(배뇨 전, 중, 후 촬영하는 X-레이)
* 특징은 증상 및 의사의 검진 결과를 포함합니다. 언급된 특징은 전형적이지만 항상 나타나는 것은 아닙니다.
† 이 장애는 또한 야간 실금의 위험 요인이자 원인입니다.
‡ 일반적으로 당뇨는 혈당(포도당) 수치가 포도당이 소변으로 들어갈 수 있을 정도로 높아지지 않는 한 실금을 유발하지 않습니다
¶ 스트레스는 주로 실금이 갑자기 나타날 때의 원인입니다.
CT = 컴퓨터 단층촬영; MRI = 자기공명영상.