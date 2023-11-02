노화에 관한 중점 검토: 노인에서 심부전의 원인
노화 하나만으로 심부전이 발생하지는 않습니다. 그러나 노인은 심부전의 가장 흔한 원인인 만성 고혈압과 심장마비(관상동맥병으로 인한)에 걸릴 가능성이 증가합니다.
질환은 2가지 방식으로 심부전을 유발할 수 있습니다. 질환은 심장이 다음을 수행하는 능력에 문제를 유발할 수 있습니다.
노인의 경우 혈액을 채우는 데 문제가 있는 경우(일명 확장성 기능이상)와 내보내는 데 문제가 있는 경우(일명 수축성 기능이상)가 똑같이 흔합니다.
채움 문제
채우는 데 문제가 있는 경우는 종종 심실이 경직되어서 발생합니다. 결과적으로 심실에서 정상적으로 혈액을 채우지 못하고 심장에서 내보내는 혈액의 양이 너무 적어집니다. 나이가 들수록 심장 근육이 경직되는 경향이 있어 혈액을 채우는 데 문제로 인한 심부전이 발생할 가능성이 증가합니다. 고혈압으로 인해 심장 근육이 두꺼워지고 경직되므로 혈액을 채우는 데 문제가 생길 수 있습니다.
혈액을 충분히 채우지 못하는 문제가 항상 심장이 경직되어서 생기는 것은 아닙니다. 예를 들어, 심방세동(노화와 함께 더 흔해지는 이상 심장 박동)의 경우 심방이 빠르고 불규칙하게 수축을 진행합니다. 결과적으로 심방에서 심실로 혈액을 충분히 밀어내지 못합니다. 노인에게 심방 세동이 갑자기 발생하는 경우 심부전이 발생할 수 있습니다.
펌프질 문제
혈액을 충분히 내보내지 못하는 문제는 심장 근육이 손상되었을 때 자주 발생합니다. 심장이 손상되면 내보내는 혈액의 양이 줄어서 심장 내부의 압력이 증가하고 심방이 비대해집니다.
노인 심장 손상의 가장 흔한 원인은 심장마비(심장에 혈액을 공급하는 동맥이 막혀서 생김)입니다.
심장 판막 장애로 인해 혈액을 충분히 내보내지 못할 수도 있습니다.
대동맥판 협착(심장 판막 장애)의 경우 좌심실과 대동맥 사이의 통로(대동맥판)가 좁아집니다. 그 결과 심장 밖으로 혈액을 내보낼 때 심장의 부담이 커집니다. 대동맥판 협착은 노인 심부전의 흔한 원인입니다.
COPD(만성 폐쇄성 폐 질환) 또는 흉터 형성(폐 섬유증)과 같은 폐 장애가 장기간 있었던 경우, 폐의 혈압이 올라갑니다. 그 결과 우심실에서 폐로 혈액을 내보낼 때 부담이 커집니다.