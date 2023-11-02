궤양성 대장염에 대한 선별 약물의 부작용
약물
일부 부작용
설명
아미노살리실산계
흔한 증상: 메스꺼움, 두통, 어지러움, 피로, 열, 발진 그리고 남성에게 있어서는 회복 가능한 불임
흔하지 않은 증상: 간 염증(간염), 췌장 염증(췌장염), 또는 폐 염증(폐렴) 및 용혈성 빈혈
복통, 어지러움 및 피로는 용량과 관련 있습니다.
간염 및 췌장염은 용량과 관련 없습니다.
흔한 증상: 열 및 발진
흔하지 않은 증상: 췌장염, 심낭 염증(심낭염) 및 폐렴
올살라진의 경우: 장액성 설사
설파살라진에 의해 나타나는 대부분의 부작용은 다른 아미노살리실산계 중 어느 약물에 의해서도 발생할 수 있지만 그만큼 자주 발생하지는 않습니다.
스테로이드
프레드니손
당뇨병, 고혈압, 백내장, 골다공증(골밀도 감소), 피부 얇아짐, 정신 장애, 급성 정신병, 두드러진 기분 변화, 감염, 여드름, 과다 체모(다모증), 불규칙한 월경, 위염, 소화성 궤양 질환
당뇨병 및 고혈압은 다른 위험 요소를 가지고 있는 사람에게서 일어날 가능성이 높습니다.
부데소니드
당뇨병, 고혈압, 백내장, 골다공증
부데소나이드는 프레드니손과 동일한 부작용을 일으키지만 정도가 더 낮습니다.
하이드로코르티손(관장제 또는 발포제)
약물 중 일부는 신체에서 흡수되나 장기간 사용하는 경우 (프레드니손과 같은 스테로이드와 달리) 몇몇 사람이 중대한 부작용을 경험합니다.
하이드로코르티손 관장제 또는 발포제는 직장이나 직장 옆의 대장에 영향을 미치는 궤양성 대장염에 주로 사용됩니다.
면역조절제
식욕부진, 메스꺼움, 구토, 전반적으로 아픈 느낌, 감염, 암, 알레르기 반응, 췌장염, 낮은 백혈구 수, 골수 억제 및 간 기능이상
일반적으로 용량에 따른 부작용으로는 골수 억제 및 간 기능이상 등이 있습니다.
일정한 간격으로 혈액을 모니터링해야 합니다.
사이클로스포린
고혈압, 메스꺼움, 구토, 설사, 신부전증, 떨림, 감염, 발작, 신경병증 및 림프종(림프계 암) 발병
장기간 사용하게 되면 부작용이 일어날 가능성이 높아집니다.
타크로리무스
사이클로스포린과 유사
이 약물은 사이클로스포린과 밀접하게 관련되어 있으며 부작용도 상당히 유사합니다.
생물학적 제제 및 관련 제제
인플릭시맙
주입 반응, 감염, 암, 복통, 간 기능이상 및 낮은 백혈구 수
주입 반응은 주입 동안 발생하는 즉각적으로 일어날 가능성이 있는 부작용입니다(예를 들어, 열, 오한, 메스꺼움, 두통, 가려움, 발진, 두드러기, 혈압 감소, 또는 호흡곤란).
환자는 치료 시작 전에 결핵 및 B형 간염에 대한 선별검사를 받아야 합니다.
아달리무맙
주사 부위의 통증 또는 가려움(과민 반응), 두통, 감염 및 암
부작용은 아달리무맙이 피부 아래로(피하) 투여되고 주입 반응을 일으키지 않는다는 점을 제외하고는 인플릭시맙의 부작용과 유사합니다.
주사 부위에서 발생하는 기타 과민 반응은 발진 및 두드러기 등이 있습니다. 보다 중증의 과민 반응도 발생할 수 있습니다.
골리무맙
피하로 투여할 때, 주사 부위의 통증 또는 가려움(과민 반응), 감염 및 암
부작용은 인플릭시맙과 유사합니다.
피하로 투여할 때, 이 약물은 주입 반응을 유발하지 않습니다.
주사 부위에서 발생하는 기타 과민 반응은 발진 및 두드러기 등이 있습니다. 보다 중증의 과민 반응도 발생할 수 있습니다.
베돌리주맙
감염, 과민 반응, 감기
진행성 다초점 백질뇌병증(PML)의 매우 드문 위험
우스테키누맙
주사 부위 반응(통증, 붉어짐, 부기), 감기 같은 증상, 오한, 두통, 피로, 설사, 허리 통증, 통증성 배뇨, 또는 발진이나 가려움
이 약물은 암의 위험을 높일 수 있습니다. 피부암의 일종인 편평 세포 암종이 발생할 수 있습니다.
뇌가 부어오르게 하는 장애(가역적 후백질뇌병증 증후군)가 발생할 수 있습니다.
미리키주맙
상기도 감염, 입술 헤르페스, 주사 부위 반응(통증, 발적 또는 부기), 두통, 관절통의 위험 증가
환자는 치료 전 결핵에 대한 검진을 받아야 합니다.
치료 전과 동안 간 효소와 빌리루빈을 확인합니다.
치료 전 모든 연령에 맞는 예방접종을 완료해야 합니다. 치료 동안 모든 생백신을 피해야 합니다.
리산키주맙
감염, 두통, 피로, 감기
이러한 부작용의 대부분은 몇 주 이내에 호전될 것입니다.
구셀쿠맙
과민 반응, 상기도 감염의 위험 증가
환자는 치료 전 결핵, B형 간염, C형 간염에 대한 선별검사를 받아야 합니다.
치료 전과 동안 간 효소와 빌리루빈을 확인합니다.
치료 전 모든 연령에 맞는 예방접종을 완료해야 합니다. 치료 동안 모든 생백신을 피해야 합니다.
이 약물은 예방 조치 없이 조절되지 않는 감염(결핵, HIV 또는 B형 간염 포함)에 사용해서는 안 됩니다.
소분자 제제
토파시티닙
콜레스테롤 수치 상승, 두통, 대상포진(띠헤르페스) 감염 및 기타 감염의 위험 증가
다른 드문 부작용에는 혈전, 심장마비, 뇌졸중 위험 증가가 포함됩니다.
환자는 치료 전과 치료 중에 결핵에 대한 검진을 받아야 합니다.
유파다시티닙
콜레스테롤 수치 상승, 두통, 대상포진(띠헤르페스) 감염 및 기타 감염의 위험 증가
다른 드문 부작용에는 혈전, 심장마비, 뇌졸중 위험 증가가 포함됩니다.
환자는 치료 전과 치료 중에 결핵에 대한 검진을 받아야 합니다.
오자니모드
상기도 감염, 두통, 간 염증
환자는 치료 시작 전에 결핵에 대한 검진을 받아야 합니다.
모노아민 옥시다제 억제제(MAOI—셀레길린, 페넬진, 리네졸리드 등)를 사용하는 사람은 이 약물을 복용해서는 안 됩니다.
에트라시모드
감염 위험 증가, 백혈구 수 감소
이 약물은 심장마비 또는 불안정 협심증, 심부전, 뇌졸중, 일부 심장 박동 문제의 병력이 있는 환자에서 사용하지 않습니다.