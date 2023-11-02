결핵을 치료하는 데 사용되는 일부 약물
약물
경로
일부 부작용
1차 약물*
이소니아지드
경구
1,000명 중 1명은 간손상(간염)이 있어 피로, 식욕 부진, 메스꺼움, 구토, 황달을 일으킴
때로는 사지에서의 무감각(말초 신경병증)
리팜핀(및 관련 약물인 리파부틴, 리파펜틴)
경구
간 손상, 특히 이소니아지드와 함께 리팜핀을 사용하는 경우(그러나 약물을 중단하면 부작용이 사라짐)
소변, 눈물, 땀의 주홍색 변색
드물게 백혈구 또는 혈소판 감소
피라지나미드
경구
간 손상(간염), 소화불량, 때때로 통풍
에탐부톨
경구
때때로 시야 흐림, 색 인지 저하(약물이 시신경에 영향을 미치기에)
목시플록사신
경구
염증 또는 힘줄 파열
신경질, 떨림 및 발작
항생제-유발 설사 및 결장 염증(결장염)
2차 약물†
아미노글리코사이드계(스트렙토마이신, 아미카신, 카나마이신 등)
근육 또는 정맥 내 주사
신장 손상, 어지러움, 청력 상실(내이의 신경 손상으로 인함), 발진, 열
플루오로퀴놀론계(예, 레보플록사신)
경구
염증 또는 힘줄 파열
신경질, 떨림 및 발작
항생제-유발 설사 및 결장 염증(결장염)
카프레오마이신
근육 또는 정맥 내 주사
아미노글리코사이드계와 유사한 부작용(그러나 카프레오마이신은 종종 장기 치료가 필요한 경우 내약성이 보다 양호함)
* 1차 약물은 보통 첫 번째로 선택하는 치료입니다.
† 2차 약물은 보통 결핵을 야기하는 박테리아가 1차 약물에 내성을 가지게 되었거나 환자가 1차 약물을 견딜 수 없을 때 사용합니다.