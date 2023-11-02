간질환의 증상 및 합병증*
특징
설명
피부 및 눈 흰자위가 황색으로 변색
담즙 흐름의 감소 또는 중단
간비대
간종대
때때로 복부 부기를 일으키는 복부 안에 축적된 체액
보통은 간에 의해 제거되는 독성 물질이 혈액에 쌓임으로 인해 뇌 기능이 저하됨으로써 발생하는 혼돈
식도 및/또는 위에서의 출혈, 종종 비대해지고 꼬인 정맥으로부터의 출혈(정맥류 정맥 또는 정맥류)
혈액을 장으로부터 간으로 전달해 주는 정맥의 비정상적인 고혈압(문맥 및 그 가지)
피부 증상
얼굴 및 흉부에 있는 거미 모양의 혈관
붉은색 손바닥
선홍색 안색
가려움
혈액 이상
적혈구 수 감소(빈혈)
백혈구 수 감소(백혈구감소증)
혈소판 수 감소(혈소판감소증)
출혈 경향(응고장애)
호르몬 이상
높은 인슐린 수치에도 불구하고 이에 대한 부적합한 반응(인슐린저항), 이로 인해 혈당 수치가 높아집니다.
일어설 때의 두통, 피로, 때때로 어두운 색의 피부 반점 등을 일으키는 부신 기능부전
여성에게 있어서, 월경 기간 종료 및 출산력 저하
남성에게 있어서 발기 부전 그리고 근육 조직 손실, 유방 비대, 고환 수축 등과 같은 여성적 특징 발현(여성화)
심장 및 혈관 이상
심박수 및 펌핑되는 혈액량 증가
저혈압
전신 증상
피로
쇠약
체중 감소
식욕 부진
오심
열
복통
* 언급된 증상 및 합병증은 전형적이지만 항상 존재하는 것은 아니며, 일부는 진행성 간질환(간부전)과 함께 나타납니다.