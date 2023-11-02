간경변증 합병증에 의해 유발되는 증상
증상
예상 원인
복부 종창
복수(복부 내에 체액 축적)
복부 불편, 종종 발열 동반
원발성 세균성 복막염(복부 내 축적된 체액의 감염)
종아리 통증 또는 부종
심부 정맥 혈전증(다리 정맥 내 혈전)
혼돈 및 졸음
간성 뇌병증(일반적으로 간이 제거하는 독성 물질의 축적으로 인한 뇌 기능 저하)
호흡 곤란
간폐 증후군(폐의 혈관 손상)
문맥폐 고혈압(장에서 간으로 혈액을 운반하는 문맥 내 고혈압으로 인한 폐 동맥 내 고혈압)
폐색전증(보통 다리와 같은 다른 위치로부터 이동한 혈전으로 인한 폐 동맥 폐색)
복수(횡격막의 기능을 제한하여 호흡을 어렵게 만들 정도로 충분한 복부의 체액 축적)
간성 수흉(폐가 완전히 팽창하기 못하게 하는 폐외 흉부의 체액 축적)
피로와 창백한 피부
간암(또한 체중 감소를 유발할 수 있음)
일체의 다음으로 인한 빈혈:
배뇨 감소와 호흡 곤란
간신장 증후군(간 부전으로 인한 신부전)
종종 경미한 낙상 등의 미미한 외상으로 인한 골절
부분적으로 비타민 D 결핍에 의해 유발되는 골다공증; 부분적으로 근육 조직 손실(근육 감소증)에 의해 유발되는 낙상
감염 증상
백혈구감소증(백혈구 수 감소)
황달(피부와 흰자위의 황색 변색)
빌리루빈(오래된 또는 손상된 적혈구가 분해될 때 형성된 노폐물)의 손상된 처리
쉽게 멍들기 또는 쉽게 출혈하는 경향
피부 출혈을 나타내는 작은 점 또는 큰 반점의 적자색 발진
(혈액 응고를 돕는 데 필요한) 혈소판을 비장에 가두는 비장 비대
혈소판 생산을 방해할 수 있는 만성 알코올 과다 사용
비타민 K 결핍
손상된 간의 응고 인자(혈액 응고를 돕는 단백질) 생산 감소
가려움(소양증)과 피부 또는 눈꺼풀에 작은 황색 콜레스테롤 침착(황색판종)
담즙의 손상된 처리
직장 출혈
직장 내 정맥류 정맥(직장 정맥류)
비장 비대(비장비대)
문맥 고혈압(간으로 혈액을 운반하는 정맥 내 고혈압)
옅은 색의 부드럽고 양이 많으며 기름투성이고 이상할 정도로 역겨운 냄새가 나는 대변(지방변)
손상된 지방 흡수
객혈
문맥 고혈압으로 인한 식도 하단 끝(식도 정맥류) 또는 위(위 정맥류)의 정맥류 정맥 출혈