다음 사항을 따르면 진드기가 붙거나 진드기에게 물리는 위험을 낮출 수 있습니다.

숲 지역을 걸을 때 길을 벗어나지 마십시오

수풀이나 잡초에 스치지 않도록 길 중앙을 따라 걸으십시오

땅이나 돌벽에 앉지 마십시오

긴 소매의 옷을 입으십시오

긴 바지를 입고 바지 끝을 부츠나 양말 안에 넣으십시오

진드기가 붙었을 때 쉽게 발견할 수 있는 밝은 색상의 옷을 입으십시오

디에틸톨루아미드(DEET)가 포함된 해충약을 피부에 바르십시오

퍼메스린이 포함된 방충제를 옷에 바르거나 퍼메스린으로 상업적으로 전처리된 옷을 착용하십시오

보통 라임병은 개 진드기보다 훨씬 작은 어린 진드기(약충)가 옮기는 질병입니다. 따라서 진드기에 노출된 경우에는 특히 털이 난 부위를 비롯하여 전신을 매일 주의 깊게 살펴야 합니다. 진드기는 라임병을 전염시킬 때 보통 하루 반 이상 신체에 접촉한 채로 유지되어야 하기 때문에 주의 깊게 검사하는 방법은 효과적인 예방책입니다.