고막 절개술 동안 의사들이 중이에서 액체를 배출할 수 있도록 고막을 절개하여 작은 구멍을 냅니다. 그 후 절개한 구멍을 통해 작고 속이 빈 플라스틱 또는 금속 관(고막천공관 또는 환기관)을 삽입합니다. 이 관은 외부 환경의 압력과 중이 압력의 균형을 맞춰줍니다. 의사는 재발성 귀 감염 또는 중이에 재발성 또는 지속적인 체액 축적(만성 장액성 중이염)이 있는 일부 소아에게 환기관을 권장합니다.

환기관 배치는 병원 또는 의사 사무실에서 실시하는 일반적인 외과 절차입니다. 보통 전신 마취 또는 진정이 필요합니다. 절차 후 소아는 보통 몇 시간 이내에 집으로 돌아갑니다. 때때로 절차 후 약 1주일 동안 항생 점이제를 투여합니다. 관은 보통 약 6~12개월 후 저절로 빠져 나오나, 일부 유형은 보다 긴 기간 동안 남아 있게 됩니다. 저절로 빠져 나오지 않는 관은 의사가 제거하고, 때때로 전신 마취 또는 진정 상태에서 제거합니다. 구멍이 저절로 닫히지 않는 경우, 외과적으로 닫아야 할 수 있습니다.

환기관을 삽입한 소아가 머리를 감고 수영을 할 수 있으나, 일부 의사들은 소아가 귀마개 없이 깊은 물에 머리를 완전히 넣지 않도록 권장합니다.