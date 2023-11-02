skip to main content
MSDMsd 매뉴얼일반인용
Search icon

George Newman, MD, PhD

전문분야 및 전문지식

  • Neurology, Vascular Neurology, Spinal Disorders

소속

교육

  • Medical School: University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA
  • Residency: Internal Medicine, Roger Williams Medical Center, Providence, RI
  • Residency: Neurology, University of Virginia, Charlottesville, VA

인증

  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Vascular Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurocritical Care

수상, 업적 및 출판물 선택

  • Osler-Blochley Award, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals

매뉴얼 챕터 및 해설