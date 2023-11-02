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Anna Malkina, MD

전문분야 및 전문지식

  • Nephrology, Internal Medicine

소속

교육

  • Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
  • Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
  • Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco

인증

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Nephrology

수상, 업적 및 출판물 선택

  • Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
  • Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco

매뉴얼 챕터 및 해설

챕터