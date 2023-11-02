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Anna Malkina, MD
전문분야 및 전문지식
- Nephrology, Internal Medicine
교육
- Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
- Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
- Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco
인증
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Nephrology
수상, 업적 및 출판물 선택
- Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
- Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco
매뉴얼 챕터 및 해설