AABB: 혈액 및 생물요법 발전을 위한 협회(Association for the Advancement of Blood and Biotherapies): 기증자와 환자들을 위한 정보: 환자 및 헌혈자에게 헌혈 안전성 및 절차에 대한 정보와 자주 묻는 질문에 대한 답변을 제공합니다.