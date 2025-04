통합, 보완, 대체 의학 개요

1992년에, 대체요법의 효과 및 안전성을 연구하기 위해 미 국립보건원(NIH) 내에 대체의학부가 설립되었습니다. 1998년, 이 부서는 국립보완대체의학센터(National Center for Complementary and Alternative Medicine)가 되었고, 2015년에는 국립보완통합의학센터(National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH)로 이름이 바뀌었습니다.

효과 대체요법의 효과는 중요한 고려사항입니다. 많은 보완 대체 의학 요법에 대한 연구가 진행되었고 효과가 없거나 나타난다고 하더라도 일관성이 없는 것으로 밝혀졌습니다. 몇몇 요법은 특정 상태에 효과가 있는 것으로 입증되었습니다. 그러나 때때로 정통 의학에서의 경우와 마찬가지로 이러한 요법 사용에 대한 과학적 증거가 부족함에도 불구하고 이외의 상태 및 증상을 치료할 때도 사용되는 경우가 흔합니다. 일부 보완대체의학 요법은 제대로 설계된 연구를 통해 시험 되지 않았습니다. 그러나, 제대로 설계된 연구로부터 얻은 증거가 부족하다는 점이 이러한 요법은 효과가 없다는 것을 입증하는 것은 아닙니다. 다수의 보완 대체 의학 요법은 수백에서 수천 년간 시행되어왔다고 합니다. 여기에는 침술, 명상, 요가, 치료적 식이, 마사지, 약용 식물(식이 보충제)이 포함됩니다. 오랫동안 시행되어 왔다는 점을 보완 대체 요법이 효과적이라는 뒷받침으로 사용하기도 합니다. 하지만 이러한 주장에는 다음과 같은 한계가 있습니다. 장기간 시행되어 왔다는 사실이 입증된 효과와는 과학적으로 동등하지 않습니다. 나중에 효과가 없거나 해로운 것으로 밝혀진 요법 중 일부는 과거에 오랫동안 시행되기도 했습니다.

요법이 시행된 기간은 확실히 입증하기가 어려울 수 있습니다.

요법 자체가 그럴 수 있는 것처럼 과거에 요법을 시행한 방법이 현재 시행하는 방법과 다를 수 있습니다. 따라서, 치료가 효과적인지 여부를 확인하는 데 있어 잘 설계된 연구를 이용한 과학적 증거가 여전히 선호됩니다. 그러나 보완대체의학 요법에 대한 제대로 설계된 연구를 수행하는 것이 어려울 수 있습니다. 보완대체요법에 대한 연구를 실시하는 데 있어 장벽은 다음을 포함합니다. 의학 연구자들에게 자금을 지원하는 출처 중 보완 대체 의학에 대한 지원 및 재정적 자원 부족

과학적 연구를 수행하기에는 보완 대체 의학 옹호자의 부족한 훈련 및 기술

보완 대체 의학 제품이나 요법을 공개하기 전 이들이 효과적이라는 증거를 요구하는 규제가 정통 의학 치료를 관리하는 규제에 비해 느슨함

일반적으로 약물 또는 기기 연구를 하는 회사에 비해 보완 대체 의학을 연구하는 회사가 얻는 수익이 더 낮음 보완 대체 의학 연구에 전통적인 연구 방법을 적용하는 것은 다음을 비롯한 수많은 추가적 이유로 인해 어려울 수 있습니다. 최선의 전통적인 연구 설계는 활성 요법(약이나 치료법 등)을 위약(약물 또는 치료제 비슷하게 만들어졌으나 활성 약물 또는 치료제를 포함하지 않는 중재)을 제공하는 경우 또는 새로운 중재가 없는 경우(대조군)와 비교합니다. 동종 요법 및 약용 식물 등의 일부 보완 대체 의학 요법의 경우, 위약 설계가 상대적으로 쉬운 편입니다. 그러나, 침술이나 수기 치료와 같은 물리적 치료법에 대한 위약을 설계하는 것은 더욱 어렵습니다. 명상이나 건강한 식습관에 대한 체계 전반에 대한 위약을 설계하는 것은 훨씬 더 어렵습니다.

보완대체의학 요법의 활성 구성성분의 효과를 위약의 효과와 구분하는 것은 어렵습니다. 예를 들어, 일반적으로 보완대체의학 요법사는 사용되는 다른 요법과 관계없이 사람들을 기분 좋게 하는 것으로 알려진 긍정적이고 지지적인 방식으로 사람들과 교류합니다. 보완대체의학의 이러한 측면은 위약 효과로 볼 수 있습니다.

정통적인 연구 계획은 이중 눈가림 방식을 사용합니다. 이중 눈가림의 경우, 연구 대상자가 어떤 치료를 받았는지 대상자와 요법사 모두 알 수 없게 하는 것이 필수적입니다. 대상자와 요법사는 대개 활성 요법이 위약보다 좋은 효과를 보일 것으로 기대합니다. 이중 눈가림은 기대감으로 인해 치료 결과에 대한 우호적인 편견을 갖게 될 가능성을 줄입니다. 그러나 요법사를 눈가림하는 것은 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 기치료 요법사는 진짜 에너지 치료가 제공되고 있는지 여부를 알 것입니다. 이러한 경우, 치료의 효과는 어떤 치료법을 사용했는지 알지 못하는 연구자에 의해 평가되어야 합니다.

보완대체의학 요법과 진단은 표준화되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 요법사마다 다른 침술 체계를 사용하고, 천연물로 조제한 약물의 내용물과 효과는 매우 다양합니다. 그러나 이러한 어려움에도 불구하고 침술과 동종요법과 같은 보완대체의학 요법에 대해 제대로 설계된 연구가 다수 수행되었습니다. 예를 들어, 한 침술 연구에서는 제대로 설계된 위약을 사용하여 이중 눈가림을 가능하게 했는데, 경혈점이 위치한 대상자의 피부에 불투명한 덮개를 대는 것이 그 방법이었습니다. 일부 덮개에는 피부를 뚫고 들어가는 침이 들어있었으며(활성 요법), 그 외에 덮개는 그렇지 않았습니다(위약). 보완 대체 의학 요법이 효과적이라고 여겨지기 위해서는 이러한 요법이 위약이나 대조약과 비교했을 때 보다 효과적이라는 증거가 있어야 합니다. 제대로 설계된 보완대체의학 연구를 위한 자금 부족이 이러한 연구가 시행되지 않은 이유로 자주 언급됩니다. 하지만 보완 대체 의학 제품은 수십억 달러 규모의 사업으로, 수익성 부족으로 인해 회사가 이러한 제품을 연구하지 않는 것은 아닙니다. 그러나, 전반적인 수익성은 보완 대체 의학 제품보다 전통적인 약물 개발이 훨씬 더 큽니다.