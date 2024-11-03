청소년의 의료 서비스 문제 소개

총기, 차량 충돌, 약물 과다복용에서 기인하는 의도치 않은 손상은 미국 청소년들에서 사망과 일시적 또는 영구적 손상의 주요 원인입니다.

예를 들어, 살인 또는 자살에서 기인하는 의도적인 손상도 청소년들에서 매우 흔합니다.

뇌진탕 또는 두부 외상에서 기인하는 뇌 손상과 같은 신체적 손상은 흔하고, 특히 운동선수들에서 흔합니다(또한 운동 관련 뇌진탕 참조). 두부 손상을 입은 청소년은 이러한 유형의 손상 평가와 치료에 경험이 있는 전문가의 평가를 받아야 합니다. 뇌진탕 후 청소년들은 전자 기기 사용, 학업, 스포츠를 포함한 일상 활동으로 복귀하기 전 회복할 시간을 가져야 합니다. 분별력 있는 성인이 이러한 활동 재개를 감독해야 합니다.

물질 사용은 또한 중요한 건강 우려사항입니다. 선별검사와 조기 진단은 심각한 문제와 장기적인 결과를 피할 수 있는 주요 방법입니다.

우울증,불안 장애, 기타 장애(예: 조현병)와 같은 정신 건강 문제가 청소년기 동안 발생하거나 처음으로 명확해질 수 있습니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 많은 청소년들의 정신 건강에 상당한 영향을 미쳤습니다.

청소년이 성욕을 탐색하고 또래 또는 다른 사람으로부터의 성적 기대치 또는 행동에 노출될 수 있기에, 성적 및 생식 건강 관련 문제가 중요한 화두가 되었습니다.

논의할 수 있는 구체적인 화두는 다음과 같습니다.

이 기간 동안 또한 성 정체성을 탐색할 수 있습니다.

비만은 청소년기 동안 흔하며, 종종 당뇨병, 고혈압, 혈중 높은 지방 수치를 포함한 동시에 발생하는 다른 질환과 관련이 있습니다. 또한 많은 청소년들이 유아기에 시작된 심각한 질환을 극복한 후 보다 오래 생존합니다.

건강에 좋지 않은 식사, 운동 부족, 흡연과 같은 청소년기 동안 시작되는 다수의 건강하지 않은 행동이 즉각적인 건강 문제, 장기적인 장애, 삶의 후반기에 좋지 않은 건강으로 이어질 수 있습니다.

미국에서 약 40%의 청소년은 천식, 당뇨병 또는 염증성 장질환과 같은 만성 의학적 상태와 더불어 살아갑니다.

소아 암은 흔하지 않지만, 청소년에서 가장 빈번하게 발생하는 유형은 백혈병, 림프종, 뼈암, 횡문근육종, 갑상선암, 뇌와 척수 종양입니다.