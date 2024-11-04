추간판 탈출은 척추 추간판의 질긴 외곽부가 찢어지거나 파열될 때 발생합니다. 그 후 부드러운 젤리와 같은 추간판의 내부가 외곽부를 뚫고 돌출(탈출)할 수 있습니다.

노화, 손상, 과체중이 추간판 탈출을 유발할 수 있습니다.

추간판 탈출은 경미한 통증에서부터 심각하게 쇠약하게 하는 통증까지 다양한 통증을 야기할 수 있습니다.

진단을 내리기 위해 영상 검사를 실시합니다.

운동, 근육 강화, 건강한 체중 유지를 통해 추간판 탈출의 위험을 줄일 수 있습니다.

치료에는 통증 완화와 때때로 수술이 포함됩니다.

척추(척주)는 등뼈(척추뼈)로 구성되어 있습니다. 각 척추뼈 사이에는 충격을 흡수하는 추간판이 있습니다. 추간판은 섬유연골로 된 질긴 바깥층과 속질핵이라고 하는 부드러운 젤리와 유사한 내부로 구성되어 있습니다.

척주 및 척수 3D 모델

추간판이 위와 아래의 척추뼈에 의해 갑자기 눌리는 경우(무거운 물건을 들어 올릴 때와 같이), 바깥층이 찢어져(파열) 통증을 야기할 수 있습니다. 추간판 내부가 외곽부의 찢어진 틈을 통해 밀려나와 내부 일부가 돌출(탈출)할 수 있습니다. 이 돌출은 척추 신경근 또는 때때로 척추의 L1~L2 수준에 있는 척수의 마지막 부분을 압박하고 자극하며 심지어 손상시킬 수 있습니다(척수 압박도 참조). 허리의 추간판 파열 또는 추간판 탈출은 일반적으로 허리 통증 및 좌골신경통을 야기합니다. 파열이나 탈출이 목에 있는 추간판에 영향을 미칠 경우(경추 추간판 탈출이라고 함) 목 통증을 야기할 수 있습니다.

탈출 추간판 3D 모델

추간판 탈출의 대부분은 허리에서 발생합니다. 이는 30~50세에서 가장 일반적입니다. 이 연령대 사이에 외곽부가 약화됩니다. 상당한 압박을 받고 있는 젤리와 유사한 내부가 외곽부의 찢어진 틈 또는 쇠약한 지점을 통해 밀려나와 돌출할 수 있습니다. 50세를 넘으면 디스크 내부가 단단해지기 시작하여 탈출이 발생할 확률이 낮아집니다.

추간판은 갑작스러운 외상성 손상 또는 반복적인 미미한 손상으로 인해 탈출할 수 있습니다. 과체중 또는 무거운 물건 들어 올리기, 특히 잘못된 방식으로의 들어 올리기가 위험을 증가시킵니다.

추간판 탈출

추간판 탈출의 증상 추간판 탈출은 자기공명영상(MRI) 또는 컴퓨터 단층촬영(CT)과 같은 영상 검사에서 분명히 돌출 또는 탈출한 것처럼 나타나더라도, 어떠한 증상도 유발하지 않는 경우가 흔합니다. 증상을 야기하지 않는 추간판 탈출은 나이가 들어감에 따라 보다 일반적입니다. 그러나 추간판 탈출은 경미한 통증에서부터 심각하게 쇠약하게 하는 통증을 야기할 수 있습니다. 움직이면 종종 통증을 심해지며, 기침이나 재채기, 힘주기 또는 앞으로 숙이기를 하면 통증이 악화됩니다. 통증 발생 부위는 어느 추간판이 탈출되었는지와 어떤 척추 신경근이 손상되었는지에 따라 결정됩니다. 추간판 탈출이 압박하는 신경 경로를 따라 통증을 느낄 수 있습니다. 예를 들어, 허리의 추간판 탈출은 일반적으로 좌골 신경을 따라 다리 뒤쪽까지의 통증인 좌골신경통을 야기합니다. 목의 추간판 탈출은 목 통증을 일으키며, 이 통증은 흔히 팔로 퍼지고 가끔 손까지 확산될 수 있습니다. 한 위치에서 시작하지만 일반적으로 신경의 경로를 따라 다른 곳으로 이동하는 통증을 방사 통증이라 합니다. 추간판 탈출은 또한 무감각 및 근쇠약을 야기할 수 있습니다. 신경근에 대한 압박이 크면 신경에 의해 영향을 받는 근육이 약해질 수 있습니다. 드물게 추간판이 척수 자체에 압박을 가해, 양쪽 다리 쇠약 또는 마비를 야기할 수 있습니다. 말총(허리의 척수 맨 아래에서 나오는 신경들)이 영향을 받는 경우, 방광과 장 조절기능을 상실할 수 있습니다. 이 심각한 증상이 나타나는 경우, 즉시 치료를 받아야 합니다.

추간판 탈출의 진단 영상 검사

때때로 전기진단 검사 자기공명영상(MRI) 또는 컴퓨터 단층촬영(CT)은 원인을 식별하고 추간판 탈출의 위치를 확인하기 위해 실시하는 영상 검사입니다. 드물게, 의사가 MRI나 CT만 찍는 것보다 척수 및 주변 뼈에 대한 더 자세한 영상을 필요로 할 때 또는 MRI를 실시할 수 없는 경우 CT 척수조영술이라고 하는 다른 영상 검사를 실시합니다. 신경 전도 검사 및 근전도검사 등 신경 및 근육 검사(전기진단 검사)는 영향을 받는 척추 신경 뿌리를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

추간판 탈출의 치료 통증 완화 조치

때때로 수술 추간판 탈출은 시간이 지남에 따라 수축되므로 치료에 관계없이 증상이 완화되는 경향이 있습니다. 원인에 관계 없이 허리 통증이 있는 대부분의 사람들은 6주 내에 수술 없이 회복됩니다. 통증 완화 조치 냉찜질(얼음 팩) 또는 열찜질(전기 패드), 일반 의약품 진통제(예: 아세트아미노펜 및 비스테로이드성 항염증제[NSAID]) 사용이 통증 완화에 도움이 될 수 있습니다. 증상이 진통제로 완화되지 않는 경우, 의사는 코르티코스테로이드를 경구 투여하거나 경막외 공간(척추와 척수를 덮고 있는 조직의 바깥층 사이)에 주사할 수 있습니다. 그러나 이러한 코르티코스테로이드 주사가 유익한지 여부는 논란의 여지가 있습니다. 경막외 코르티코스테로이드 주사 이미지 중간 정도의 매트리스에서 편안한 자세로 수면하는 것이 권장됩니다. 똑바로 누워 수면하는 사람들은 무릎 밑에 베개를 끼울 수 있습니다. 옆으로 누워 수면하는 사람들은 베개를 사용하여 (침대 쪽으로 아래로 기울거나 천정 쪽으로 위로 기울지 않도록) 중립 자세로 머리를 받쳐주어야 합니다. 엉덩이와 무릎을 약간 구부린 채로 무릎 사이에 또 다른 베개를 끼워야 합니다(이를 통해 허리 통증이 완화되는 경우). 장기간의 절대 안정과 견인은 권장되지 않습니다. 요통을 위한 수면 자세 이미지 통증이 완화됨에 따라 물리 치료 및 가정에서의 운동이 자세를 향상시키고 허리 근육을 강화하여 신경 뿌리를 더욱 자극하거나 압박하는 척추 움직임을 감소시킬 수 있습니다. (예방 또한 참조.) 수술 추간판 탈출이 극심한 또는 만성 좌골신경통, 쇠약, 감각 상실 또는 방광과 장 조절 상실을 야기하는 경우(말총 증후군), 추간판(추간판절제술)과 때때로 척추뼈 일부(요추 후궁절제술)의 외과적 제거가 필요할 수 있습니다. 보통 전신 마취가 필요합니다. 종종 추간판의 탈출 부위를 제거하는 데 작은 절개와 부위 척추 마취(신체의 특정 부위만을 무감각하게 만듦)의 미세수술 기법을 사용할 수 있습니다. 이 시술을 위한 입원은 일반적으로 필요하지 않습니다. 두 시술 후, 대부분의 사람들은 6주~3개월 내에 모든 활동을 재개할 수 있습니다. 수술은 수술을 받지 않는 치료보다 더 빨리 회복되는 경향이 있습니다. 그러나 약 1~2년 후에 수술을 받거나 받지 않고 치료를 받은 사람들은 거의 같은 정도로 회복됩니다. 추간판 탈출로 인해 좌골신경통 수술을 받는 환자들의 10~20%에서 또 다른 추간판이 파열됩니다.