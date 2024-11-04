전신 류마티스 질환의 개요

자가면역 질환에서는 신체가 생산하는 항체 또는 세포가 자기 신체의 조직을 공격합니다. 다수의 자가면역 질환이 결합 조직 및 다양한 기관에 영향을 미칩니다. 결합 조직은 관절, 힘줄, 인대, 혈관에 힘을 제공하는 구조 조직입니다.

전신 류마티스 질환에는 다음과 같은 다양한 자가면역 질환군이 포함됩니다.

전신 류마티스 질환이 있는 사람은 하시모토 갑상선염(갑상선의 활동부진을 초래할 수 있는 자가면역 갑상선 질환)과 같은 다른 종류의 자가면역 질환도 있을 수 있습니다.

전신 류마티스 질환의 증상 자가면역 질환에서 염증과 면역 반응은 관절과 그 주변뿐만 아니라, 신장과 위장관에 속한 장기들을 포함한 주요 조직에서도 조직 손상을 초래할 수 있습니다. 심장을 에워싸는 주머니(심낭), 폐를 덮고 있는 막(흉막), 심지어 뇌가 영향을 받을 수 있습니다. 증상의 유형과 중증도는 영향받는 기관에 따라 다릅니다. 대부분의 전신 류마티스 질환은 동맥에서 콜레스테롤 침착물(플라크)이 발생하여 동맥 경화(죽상경화증)를 초래할 위험을 증가시키지만, 이 위험은 효과적인 치료로 감소될 수 있습니다.

전신 류마티스 질환의 진단 의사의 평가

실험실 검사

때때로 확립된 기준 전신 류마티스 질환은 특정 증상 패턴, 신체 검사에서 관찰된 소견, 실험실 검사(예: 혈액 검사 및 생검) 결과에 기반하여 진단합니다. 이러한 질환 중 일부는 의사들이 확립된 기준을 사용하여 진단을 내릴 수도 있습니다. 때때로 한 질환의 증상이 다른 질환의 증상과 겹치는 경우가 있어 의사들이 명확히 구분하지 못할 때가 있습니다. 이 경우, 해당 질환을 미분류 결합 조직 질환 또는 중복 질환이라 할 수 있습니다.