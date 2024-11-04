전신성 홍반루푸스(SLE)

전신성 홍반루푸스는 관절, 신장, 피부, 점막, 혈관벽을 침범할 수 있는 만성 전신 류마티스 질환입니다.
관절, 신경계, 혈액, 피부, 신장, 위장관, 폐, 기타 조직과 기관에 문제들이 발생할 수 있습니다.
혈액 검사와 간혹 기타 검사를 실시하여 진단을 내립니다.
모든 루푸스 환자들은 히드록시클로로퀸을 필요로 하고, 계속하여 손상을 유발하는 루푸스(활동성 루푸스) 환자들은 코르티코스테로이드와 면역체계를 억제하는 다른 약물도 필요로 합니다.
여성(보통 가임 여성)은 남성보다 전신성 홍반루푸스(루푸스)에 걸릴 위험이 더 높습니다. 그러나 소아(대부분 여아), 나이든 남성과 여성, 심지어 신생아도 영향을 받을 수 있습니다. 루푸스는 세계 모든 지역에서 발생하고, 백인보다 흑인과 아시아인에서 더 일반적이고 더 중증입니다.
루푸스의 원인은 보통 알려져 있지 않지만, 자가면역 질환으로 여겨집니다. 자가면역 질환에서는 신체가 생산하는 항체 또는 세포가 자기 신체의 조직을 공격합니다. 가끔 일부 약물(예: 심장 병태 치료에 사용하는 히드랄라진과 프로카인아미드, 결핵 치료에 사용하는 이소니아지드) 사용이 루푸스를 야기할 수 있습니다. 약물 유발성 루푸스는 보통 약물을 중단한 후 사라집니다.
루푸스가 적극적으로 증상을 야기하는 경우, 이는 발적으로 알려져 있습니다. 자외선 노출, 감염, 수술 또는 임신은 발적을 유발할 수 있습니다.
피부 루푸스
일부 유형의 루푸스는 주로 피부에 영향을 미칩니다.
원반모양 홍반루푸스(DLE)는 피부에만 영향을 미치는 루푸스의 한 형태입니다.
DLE에서는 융기된 둥글고 붉은 발진이 발생하여, 때때로 영향받은 부위의 흉터와 탈모를 동반한 일정 정도의 피부 손실로 진행됩니다. 발진은 얼굴, 두피, 귀와 같은 빛에 노출된 피부 부위에 밀집됩니다. 때때로 발진 또는 궤양은 또한 점막, 특히 구강 내 점막에 영향을 미칩니다.
DLE 환자 중 일부는 관절, 신장, 뇌 문제와 같은 전신성 홍반루푸스의 증상도 나타납니다.
© Springer Science+Business Media
아급성 피부 홍반루푸스(SCLE)는 주로 피부에 영향을 미치는 루푸스의 한 형태입니다.
SCLE에서는 다양하고 광범위한 발진이 발생합니다. 이들은 나타났다 사라질 수 있으며 햇빛 노출 시 악화될 수 있습니다. 팔, 얼굴, 몸통에 붉은 고리 모양 또는 건선처럼 보이는 반점이 생길 수 있습니다.
SCLE은 흉터를 거의 유발하지 않으므로 SCLE은 DLE와는 다릅니다.
일부 SCLE 환자는 전신성 홍반루푸스가 발생할 수 있습니다.
루푸스의 증상
루푸스의 증상은 개인마다 크게 다릅니다. 증상은 열과 함께 갑자기 시작될 수 있으며, 급성 감염과 유사합니다. 또는 증상이 몇 개월 또는 몇 년에 걸쳐 점진적으로 발생할 수 있으며, 발열 에피소드(발적), 저조한 컨디션 또는 아래에 논의된 증상이 증상 부재 또는 미미한 증상 기간과 번갈아 나타납니다. 대부분의 루푸스 환자들은 주로 피부와 관절에 영향을 미치는 경증의 증상을 경험합니다. 그러나 증상은 모든 기관계에 영향을 미칠 수 있습니다.
관절 문제
간헐적인 관절 통증(관절통)으로부터 급성 복수 관절 염증(급성 다발성 관절염)에 이르기까지 다양한 관절 증상이 약 90%의 사람들에서 발생하고, 다른 증상들이 나타나기 전 몇 년 동안 존재할 수 있습니다. 만성 질환에서는, 자쿠 관절염 또는 자쿠 관절병증이라고 하는 두드러진 관절 이완 및 변형이 발생할 수 있으나 드뭅니다. 그러나 대부분의 다발관절염은 간헐적이고 보통 관절을 손상시키지 않습니다.
피부 및 점막 문제
피부 문제에는 코와 볼의 볼록한 붉은 발진(뺨 발진 또는 나비모양 발진이라고 함), 얇은 피부의 볼록한 융기 또는 반점, 그리고 얼굴과 목, 가슴 상단, 팔꿈치의 노출된 부위에 평평하거나 볼록한 붉은 부위 등이 있습니다. 수포와 피부 궤양은 드물지만, 궤양이 점막, 특히 입 천장, 볼 안쪽, 잇몸, 코 안에 일반적으로 발생합니다.
이 융기된 붉은 발진은 나비모양처럼 보입니다. 이는 콧대, 뺨, 그리고 눈썹 위와 같이 다른 일광 노출 부위를 덮습니다.
전체 또는 부분적인 모발 손실(탈모)이 발적 기간 동안 일반적입니다.
손바닥 측면과 손가락 위의 얼룩덜룩한 붉은 부위, 손발톱 주변의 발적과 부기, 손가락 안쪽 표면 주먹결절 사이의 평평하고 불그스름한 보라색 얼룩 또한 나타날 수 있습니다. 혈중 낮은 혈소판 수치로 인한 피부 출혈로 인해 자줏빛 반점(자색반)이 발생할 수 있습니다.
햇빛 노출로 인한 장기 지속성 발진(광감수성)이 일부 루푸스 환자들, 특히 피부가 밝은 사람들에서 발생합니다.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
레이노 증후군이 있는 루푸스 환자는 추위에 노출될 때 손발가락이 매우 창백하거나 푸르스름합니다.
폐 문제
루푸스 환자들은 심호흡을 할 때 일반적으로 통증을 느낍니다. 이 통증은 폐 주변 주머니의 재발성 염증(흉막염) 때문이며, 이 주머니 안에 액체(삼출)가 들어 있을 수도 없을 수도 있습니다.
호흡곤란을 야기하는 폐 염증(루푸스 폐렴)은 드물지만, 미미한 폐 기능 이상은 일반적입니다.
생명 위협적인 폐로의 출혈이 드물게 발생할 수 있습니다. 피떡으로 인한 폐 동맥 폐색(혈전증) 또한 발생할 수 있습니다.
심장 문제
림프절 및 비장 문제
광범위한 림프절 비대가 일반적이고, 특히 소아, 젊은 성인, 모든 연령의 아프리카계 미국인들에게 일반적입니다.
비장 커짐(비장비대)이 발생할 수 있습니다.
신경계 문제
신장 문제
혈액 문제
위장관 문제
임신 문제
임신한 여성에서 여러 번의 후기 유산과 사산의 위험이 더 높습니다. 발적은 임신 기간 동안과 특히 분만 직후 일반적입니다(임신 중 전신성 홍반루푸스 또한 참조).
의사들은 지난 6~12개월 동안 루푸스가 조절되지 않았다면 임신하지 않을 것을 권합니다.
루푸스의 진단
의사의 검진
실험실 검사
의사들은 주로 환자의 증상에 기반하여(특히 젊은 여성에서), 그리고 철저한 신체 검사 결과를 바탕으로 루푸스를 의심합니다.
진단 확진을 돕기 위해 의사들은 여러 실험실 검사를 실시합니다. 루푸스 진단을 확진하는 단일 실험실 검사가 없을지라도, 의사들은 다른 전신 류마티스 질환을 배제하기 위해 이들 검사를 실시합니다. 그런 다음, 의사는 증상, 신체 검사 결과 및 모든 검사 결과를 포함하여 의사가 수집하는 모든 정보를 기반으로 루푸스를 진단합니다. 의사는 이 정보를 사용하여 환자가 루푸스를 확진하는 데 사용되는 특정한 확립된 기준을 충족하는지의 여부를 판별하게 됩니다. 그럼에도 불구하고, 다양한 증상들로 인해 루푸스를 유사한 질환과 구별하고 진단을 내리는 것이 어려울 수 있습니다.
실험실 검사
혈액 검사 결과는 의사가 루푸스를 진단하는 데 도움이 될 수 있기는 하나, 때때로 건강한 사람이나 다른 질환 환자에서 이상이 존재하기 때문에 이들만으로는 루푸스로 확진을 내릴 수 없습니다.
혈액 검사로 루푸스가 있는 거의 모든 사람들에게 존재하는 항핵 항체(ANA)를 검출할 수 있습니다. 그러나 이 항체들은 또한 다른 질환에서도 발생합니다. 따라서 ANA가 검출되는 경우, 다른 자가면역 항체(자가항체) 검사뿐만 아니라, 이중 가닥 DNA 항체 검사도 실시합니다. DNA에 대한 이들 항체의 높은 수치는 루푸스의 진단을 강력하게 뒷받침하지만, 모든 루푸스 환자가 이러한 항체를 갖는 것은 아닙니다.
또한 보체 단백질(박테리아 사멸과 같은 다양한 면역 기능을 가진 단백질) 수치 측정과 같은 다른 혈액 검사를 실시하고, 이는 일부 사람들에서 질환의 활성을 모니터링하고 치료 필요성을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
반복적인 유산 또는 피떡 문제를 경험한 루푸스를 앓고 있는 여성들은 항인지질 항체를 검사해야 합니다. 이는 피임법 또는 임신을 계획할 때 중요한 검사입니다. 인지질에 대한 항체를 검출하는 이 혈액 검사 또한 반복성 피떡의 위험이 있는 개인들을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 인지질에 대한 양성 항체를 가진 여성들은 에스트로겐 함유 경구 피임제를 복용하지 말아야 하고, 다른 피임법을 선택해야 합니다.
또한 혈액 검사는 낮은 적혈구 수(빈혈), 낮은 백혈구 수 또는 낮은 혈소판 수를 나타낼 수 있습니다. 빈혈이 있는 경우, 직접 쿰스 검사를 받습니다. 이 검사는 적혈구 표면에 부착하여 적혈구를 파괴하고 빈혈을 유발할 수 있는 특정 항체의 양 증가를 검출하는 데 사용됩니다.
추가 실험실 검사는 소변 내 단백질 또는 적혈구가 존재하는지(소변검사), 또는 혈중 크레아티닌 상승이 있는지 검출하기 위해 실시합니다. 이 소견은 신장의 여과 구조물 염증(사구체염), 즉 사구체신염이라는 병태를 나타냅니다. 때때로 의사의 치료 계획 수립을 돕기 위해 신장 생검(검사용 조직 제거)을 실시합니다. 루푸스 환자들에게 증상이 없는 경우에도, 신장 손상이 있는지 빈번히 검사해야 합니다(신기능 검사 참조).
루푸스의 치료
영향을 받은 모든 환자에 대해 히드록시클로로퀸(항말라리아제)
경증 질환에 대해 비스테로이드성 항염증제(NSAID) 및 항말라리아제
경증 내지 중등도 질환에 대해 NSAID, 항말라리아제, 때때로 코르티코스테로이드, 때때로 벨리무맙
중증 질환에 대해 코르티코스테로이드, 기타 면역억제제 및 항말라리아제
루푸스의 치료는 영향받은 장기 및 염증의 활성 정도에 따라 다릅니다. 루푸스에서 기관 손상 중증도가 반드시 염증 활성과 동일한 것은 아닙니다. 예를 들어, 과거 염증을 야기한 루푸스로 인해 기관들이 영구 손상되고 흉터가 생길 수 있습니다. 이러한 손상은 루푸스가 활동성이 아닌 경우에도(즉, 지금 현재 염증 또는 추가 손상을 야기하지 않는 경우에도), “중증”이라 할 수 있습니다. 치료의 목표는 루푸스 활동성, 즉 염증을 감소시키는 것으로, 이를 통해 새로운 또는 추가 손상을 예방할 수 있을 것입니다.
항말라리아제인 히드록시클로로퀸은 발적을 줄이고 사망 위험을 감소시키기 때문에 질환이 경증인지 중증인지에 상관없이 모든 루푸스 환자에게 경구로 투여됩니다. 또한 이는 혈전이 너무 쉽게 또는 너무 자주 응고되는 환자의 문제를 줄일 수 있습니다. 그러나 히드록시클로로퀸은 좋지 않은 부작용이 있는 사람에게는 투여하지 않습니다. 히드록시클로로퀸은 적혈구를 빠르게 파괴할 수 있기 때문에 G6PD 결핍증(G6PD는 적혈구를 특정 독성 화학물질로부터 보호하는 효소입니다) 환자에게는 투여하거나 투여하지 않을 수 있습니다.
히드록시클로로퀸을 복용하는 환자는 수년간 복용 시 눈 뒤쪽의 손상 위험이 약간 증가하므로 1년에 한 번 눈 검사를 받아야 합니다.
경증 내지 중등도 루푸스
루푸스가 매우 활동적이지는 않아 경미한 관절 또는 피부 증상을 유발하는 경우, 집중적인 치료가 필요하지 않을 수 있습니다. 비스테로이드성 항염증제(NSAID)는 종종 관절통을 완화할 수 있으나, 보통 장기간 연속 복용해서는 안 됩니다. 히드록시클로로퀸, 클로로퀸 또는 퀴나크린과 같은 항말라리아제는 피부와 관절 증상을 완화시키고 발적 빈도를 줄이는 데 도움이 됩니다.
발진 또는 궤양이 있는 환자는 외출 시 직사광선을 피해야 하며 강력한 자외선 차단제(자외선 차단지수 50 이상)를 사용해야 합니다. 발진은 코르티코스테로이드 크림이나 연고 또는 타크로리무스라는 약물이 함유된 연고로 치료할 수도 있습니다.
코르티코스테로이드 크림이나 연고 및 히드록시클로로퀸으로 피부 증상이 완화되지 않는 경우, 히드록시클로로퀸과 퀴나크린 병용요법이나 히드록시클로로퀸과 답손 병용요법, 메토트렉세이트, 미코페놀레이트 모페틸 또는 아자티오프린을 투여합니다.
다른 약물로 증상이 조절되지 않거나 빈번한 발적이 있는 사람들은 루푸스 환자들에게서 자가면역 반응에 관여하는 특정 백혈구의 활성을 감소시키는 약물인 벨리무맙 또한 투여받을 수 있습니다. 의사는 이 약물이 우울증이나 죽음(특히 자살)에 대한 생각과 집착을 발생시키거나 악화시킬 수 있기 때문에 우울증이 있는지 환자를 정기적으로 검사합니다.
중증 루푸스
신장, 심장 또는 뇌에 영향을 미치거나 폐 출혈을 야기하는 중증의 활동성 루푸스 환자는 즉시 치료를 받으며, 보통 정맥으로 투여하는 코르티코스테로이드인 메틸프레드니솔론으로 치료받습니다( 참조). 그런 다음 코르티코스테로이드인 프레드니손을 경구로 투여합니다. 치료 용량과 기간은 영향받은 기관에 따라 다릅니다. 신체의 자가면역 공격을 억제하기 위해 시클로포스파미드와 같은 면역억제제도 투여합니다. 미코페놀레이트 모페틸은 시클로포스파미드만큼 효과적이며 시클로포스파미드보다 독성이 적기 때문에 신장에 영향을 미치는 중증 루푸스에 대한 대안으로 흔히 사용됩니다. 벨리무맙, 보클로스포린 또는 아니프롤루맙과 같은 다른 면역억제제도 일부 사람들에서 루푸스 증상을 감소시키는 데 도움이 됩니다.
말기 신장 질환 환자들은 투석에 대한 대안으로 신장 이식을 받을 수 있습니다.
특정 혈액 문제가 있는 환자에게는 아자티오프린 또는 미코페놀레이트 모페틸과 같은 면역억제제와 함께 중간 용량 또는 고용량의 코르티코스테로이드를 경구 투여합니다. 해당 환자는 정맥으로 면역 글로불린(많은 항체가 다량으로 함유되어 있는 물질)을 투여받을 수 있습니다. 이러한 치료가 도움이 되지 않는 환자에게는 면역억제제인 리툭시맙을 투여할 수 있습니다.
신경계 문제가 있는 환자에게는 시클로포스파미드 또는 리툭시맙을 정맥으로 투여할 수 있습니다.
피떡이 생기는 환자에게는 헤파린, 와파린 또는 다른 항응고제(때때로 혈액 희석제라고 하는 약물)를 투여합니다.
중증의 루푸스 환자들은 종종 치료 4~12주 후 증상이 완화되었음을 인지합니다.
유지 약물
최초 염증이 조절된 후, 의사는 장기간 염증을 가장 효과적으로 억제하는 데 필요한 코르티코스테로이드 및 기타 염증 조절 약물(예: 항말라리아제 및 면역억제제)의 최소 용량을 결정합니다. 증상이 조절되고 실험실 검사 결과가 개선을 보이는 경우, 보통 프레드니손 용량을 점진적으로 감량합니다. 이 과정 동안 재발 또는 발적이 발생할 수 있습니다. 대부분의 루푸스 환자의 경우, 프레드니손 용량을 궁극적으로 감량하거나 중단할 수 있습니다. 고용량 코르티코스테로이드의 장기간 사용은 많은 부작용을 유발하므로 장기간 고용량의 코르티코스테로이드를 복용해야 하는 환자에게는 아자티오프린, 메토트렉세이트 또는 미코페놀레이트 모페틸 등의 염증을 조절하는 대체 약물도 투여됩니다.
코르티코스테로이드를 복용하는 경우 만성 코르티코스테로이드 사용 시 발생할 수 있는 골다공증에 대해 정기적으로 검사하고, 필요한 경우 치료해야 합니다. 장기간 고용량 코르티코스테로이드를 복용하는 환자는 칼슘과 비타민 D 보조제를 투여받으며, 때때로 골밀도가 정상일지라도 골다공증의 예방을 위해 골다공증을 치료하는 데 사용되는 약물을 투여받습니다.
면역억제제를 투여받는 사람들에게는 또한 진균인 사람 폐포자충으로 인한 감염을 예방하는 약물(면역 체계가 약한 사람에서의 폐렴 예방 참조) 및 폐렴, 인플루엔자, 코로나19와 같은 흔한 감염에 대한 백신을 투여합니다.
다른 의학적 상태 및 임신
의사가 심장 질환이 있는지 모든 환자를 긴밀히 모니터링합니다. 관상동맥병의 일반적인 위험 요인(예: 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤 수치)을 가능한 효과적으로 조절해야 합니다.
루푸스 환자의 경우 외과적 시술과 임신이 보다 복잡할 수 있으며, 긴밀한 의학적 감독을 필요로 합니다. 임신한 경우 여성은 임신 기간 동안 히드록시클로로퀸을 유지해야 하며 저용량 아스피린도 투여할 수 있습니다. 피떡의 위험이 있는 임신한 여성에게 헤파린을 투여할 수 있습니다. 임신 기간 동안의 유산과 발적이 일반적입니다.
여성은 발적 중에는 임신하지 말아야 합니다. 미코페놀레이트 모페틸은 선천적 결손을 야기하므로, 여성은 질환이 6개월 이상 동안 잘 조절될 때까지 임신을 기다려야 합니다(임신 중 루푸스 참조). 관해 상태에 있고 임신에 대해 생각하지만 유지 약물을 계속 복용해야 하는 여성은 보통 임신 전 최소 6개월 시점에 미코페놀레이트 모페틸에서 아자티오프린으로 전환합니다.
루푸스의 예후
루푸스는 만성과 재발성인 경향이 있으며, 종종 무증상 기간(관해)이 몇 년 동안 지속될 수 있습니다. 여성에서의 발적은 폐경 후 덜 빈번히 발생합니다.
많은 사람들이 과거보다 조기에, 보다 경증의 루푸스를 진단받고 있으며, 보다 개선된 치료가 이용 가능합니다. 그 결과, 환자들이 좋은 보건 관리를 받을 수 있는 국가들에서 거의 90%의 사람들이 진단 후 최소 10년 동안 생존합니다. 그러나 루푸스 경과는 예측 불허이므로, 예후가 상당히 다릅니다. 보통 최초 염증이 조절되는 경우, 장기 예후가 좋습니다. 그러나 보다 나은 치료와 보다 낮은 사망률에도 불구하고, 루푸스 환자들은 심장 질환, 말기 신장 질환, 감염의 위험이 증가하기 때문에 그렇지 않은 사람보다 오래 살지 못할 수 있습니다.
추가 정보
다음의 영어로 된 자료가 유용할 수 있습니다. 본 매뉴얼은 이 참고 자료의 내용에 대한 책임을 지지 않는다는 점을 유의하십시오.
미국 루푸스 재단(Lupus Foundation of America): 루푸스를 갖고 살아가는 것과 진행 중인 루푸스 연구에 관한 정보를 제공합니다.