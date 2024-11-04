전신성 홍반루푸스(SLE)

실험실 검사

혈액 검사 결과는 의사가 루푸스를 진단하는 데 도움이 될 수 있기는 하나, 때때로 건강한 사람이나 다른 질환 환자에서 이상이 존재하기 때문에 이들만으로는 루푸스로 확진을 내릴 수 없습니다.

혈액 검사로 루푸스가 있는 거의 모든 사람들에게 존재하는 항핵 항체(ANA)를 검출할 수 있습니다. 그러나 이 항체들은 또한 다른 질환에서도 발생합니다. 따라서 ANA가 검출되는 경우, 다른 자가면역 항체(자가항체) 검사뿐만 아니라, 이중 가닥 DNA 항체 검사도 실시합니다. DNA에 대한 이들 항체의 높은 수치는 루푸스의 진단을 강력하게 뒷받침하지만, 모든 루푸스 환자가 이러한 항체를 갖는 것은 아닙니다.

또한 보체 단백질(박테리아 사멸과 같은 다양한 면역 기능을 가진 단백질) 수치 측정과 같은 다른 혈액 검사를 실시하고, 이는 일부 사람들에서 질환의 활성을 모니터링하고 치료 필요성을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

반복적인 유산 또는 피떡 문제를 경험한 루푸스를 앓고 있는 여성들은 항인지질 항체를 검사해야 합니다. 이는 피임법 또는 임신을 계획할 때 중요한 검사입니다. 인지질에 대한 항체를 검출하는 이 혈액 검사 또한 반복성 피떡의 위험이 있는 개인들을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 인지질에 대한 양성 항체를 가진 여성들은 에스트로겐 함유 경구 피임제를 복용하지 말아야 하고, 다른 피임법을 선택해야 합니다.

또한 혈액 검사는 낮은 적혈구 수(빈혈), 낮은 백혈구 수 또는 낮은 혈소판 수를 나타낼 수 있습니다. 빈혈이 있는 경우, 직접 쿰스 검사를 받습니다. 이 검사는 적혈구 표면에 부착하여 적혈구를 파괴하고 빈혈을 유발할 수 있는 특정 항체의 양 증가를 검출하는 데 사용됩니다.

추가 실험실 검사는 소변 내 단백질 또는 적혈구가 존재하는지(소변검사), 또는 혈중 크레아티닌 상승이 있는지 검출하기 위해 실시합니다. 이 소견은 신장의 여과 구조물 염증(사구체염), 즉 사구체신염이라는 병태를 나타냅니다. 때때로 의사의 치료 계획 수립을 돕기 위해 신장 생검(검사용 조직 제거)을 실시합니다. 루푸스 환자들에게 증상이 없는 경우에도, 신장 손상이 있는지 빈번히 검사해야 합니다(신기능 검사 참조).