문어, 오징어, 달팽이 및 기타 연체동물에 쏘인 상처

연체동물에는 달팽이, 문어 및 오징어, 쌍각류 조개(조개, 굴 및 가라비 등)가 있습니다. 일부 연체동물은 독성이 있습니다.

원추형 달팽이는 인도양과 태평양의 다이버들과 조개 채취자들 사이에서 유독 동물 외상의 흔하지 않은 원인입니다. 이 달팽이는 거칠게 취급될 때 작살 모양의 이빨을 통해 독을 주입합니다(예, 조개를 씻거나 주머니에 넣을 때). 이 독은 일시적 마비를 유발할 수 있으며 드물긴 하지만 치명적입니다.

캘리포니아 고둥(Conus californicus)은 북미 해안지대에서 유일하게 알려진 위험한 원추형 달팽이입니다. 이는 동태평양 해안지대에 존재합니다. 물리면 통증, 부종, 붉어짐, 및 물린 부위 무감각을 유발할 수 있으며 드물지만 언어 장애, 시야 흐림, 근육 마비, 호흡 곤란, 저혈압 등이 이어질 수 있습니다.

북미 문어에 물려도 심각한 경우는 거의 없습니다. 그러나 푸른고리문어(호주 바닷가에 서식)에 물리면 통증은 없지만 허약감과 치명적일 수 있는 마비를 유발할 수 있습니다. 오징어에 물린 상처는 보통 압궤와 찔린 유형의 손상을 야기합니다.

(또한 물린 상처 및 쏘인 상처 소개 참조)