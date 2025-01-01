문어, 오징어, 달팽이 및 기타 연체동물에 쏘인 상처

연체동물에는 달팽이, 문어 및 오징어, 쌍각류 조개(조개, 굴 및 가라비 등)가 있습니다. 일부 연체동물은 독성이 있습니다.
원추형 달팽이는 인도양과 태평양의 다이버들과 조개 채취자들 사이에서 유독 동물 외상의 흔하지 않은 원인입니다. 이 달팽이는 거칠게 취급될 때 작살 모양의 이빨을 통해 독을 주입합니다(예, 조개를 씻거나 주머니에 넣을 때). 이 독은 일시적 마비를 유발할 수 있으며 드물긴 하지만 치명적입니다.
캘리포니아 고둥(Conus californicus)은 북미 해안지대에서 유일하게 알려진 위험한 원추형 달팽이입니다. 이는 동태평양 해안지대에 존재합니다. 물리면 통증, 부종, 붉어짐, 및 물린 부위 무감각을 유발할 수 있으며 드물지만 언어 장애, 시야 흐림, 근육 마비, 호흡 곤란, 저혈압 등이 이어질 수 있습니다.
북미 문어에 물려도 심각한 경우는 거의 없습니다. 그러나 푸른고리문어(호주 바닷가에 서식)에 물리면 통증은 없지만 허약감과 치명적일 수 있는 마비를 유발할 수 있습니다. 오징어에 물린 상처는 보통 압궤와 찔린 유형의 손상을 야기합니다.
(또한 물린 상처 및 쏘인 상처 소개 참조)
연체동물에 쏘인 상처의 치료
더운 물에 담그기
호흡 곤란을 겪는 경우 즉각 의료진의 도움 요청
원추형 달팽이에 쏘인 부위는 더운 물에 담그어도 됩니다. 캘리포니아 고둥에 쏘인 상처와 푸른고리문어에 물린 상처에는 응급조치가 별로 도움이 되지 않는 것 같습니다.
종류에 관계 없이 연체동물로 인한 유독 동물 외상으로 호흡 곤란이 발생한 사람은 즉시 의료진의 도움을 요청해야 합니다.