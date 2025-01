다음의 영어로 된 자료가 유용할 수 있습니다. 본 매뉴얼은 이 참고 자료의 내용에 대한 책임을 지지 않습니다.

녹내장 연구 재단(Glaucoma Research Foundation): 녹내장 완치법을 찾기 위한 혁신적인 연구에 대한 정보 및 해당 질환이 있는 환자의 진료 및 치료에 대한 기본적인 정보에 대한 접근(Access to information on innovative research to find a cure for glaucoma as well as basic information on care and treatment of people with the condition).

미국 맹인 협회(American Council of the Blind, ACB): 점자 포럼 및 출판물, ACB 라디오 프로그램 및 기타 관련 미디어를 포함한 맹인 및 시각장애인의 삶의 질을 향상시키기 위한 프로그램 및 서비스(Programs and services to enhance the quality of life for blind and visually impaired people, including Braille forums and publications, ACB Radio programs, and other relevant media).