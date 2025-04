AARP: We Need to Talk : 운전 제한 또는 중단을 고려하도록 설득하는 방법에 대한 고령 운전자의 가족 구성원과 간병인용 자원

The Hartford: At the Crossroads: Family Conversations About Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving: 고령 운전자의 운전 중단을 돕는 방법과 시기에 대한 고령자, 가족 구성원, 간병인용 자원