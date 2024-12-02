유선염의 증상은 무엇입니까?

유방의 일부에서 다음 증상이 나타납니다.

통증성

붉어짐

온기

만질 때 압통

감염은 농양이라고 하는 고름 덩어리를 형성할 수 있습니다. 농양은 매우 아픈 몽우리를 야기합니다.

드물게, 유두에서 고름이 납니다.