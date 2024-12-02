유선염은 보통 감염을 동반하는 고통스러운 유방 염증입니다.
모유수유하는 경우, “유선염”이라고도 하는 유방 감염에 걸릴 수 있습니다. 유방 감염은 보통 출산 후 6주 내에 발생합니다.
유방에 부은 붉은 부위가 생깁니다.
감염된 부위에 통증이 있고 따듯하며 만지면 아픕니다.
항생제를 복용해야 할 수 있습니다.
감염이 있는 경우에도 계속하여 모유수유 하는 것이 아기에게 해를 끼치지 않을 것입니다.
유선염의 원인은 무엇입니까?
유방 감염은 박테리아가 유관으로 침입해 유방을 감염시킬 때 발생합니다. 이는 유두 피부가 갈라진 경우 발생할 가능성이 더 높습니다. 갈라진 피부는 아기를 올바른 수유 자세로 안지 않는 경우 발생할 수 있습니다.
유선염의 증상은 무엇입니까?
유방의 일부에서 다음 증상이 나타납니다.
통증성
붉어짐
온기
만질 때 압통
감염은 농양이라고 하는 고름 덩어리를 형성할 수 있습니다. 농양은 매우 아픈 몽우리를 야기합니다.
드물게, 유두에서 고름이 납니다.
의사가 유선염을 어떻게 치료합니까?
의사는 다음을 수행합니다.
항생제를 처방합니다.
충분한 수분을 섭취하도록 지시합니다.
치료를 받는 동안 계속하여 아기에게 모유수유할 수 있습니다.
농양이 있는 경우, 의사가 부위를 무감각하게 만든 후 작게 절개하여 고름을 배액할 수 있습니다.