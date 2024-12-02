산후 기간이란 무엇입니까?
산후는 아기를 출산한 후 기간을 가리킵니다. 이는 보통 출산 후 첫 6주로 간주됩니다.
아기 출산 후 산모의 신체에 예상할 수 있는 바는 다음과 같습니다.
조직이 치유될 때까지 질이 아프고, 배뇨할 때 따끔거릴 수 있습니다.
최대 6주 동안 질로부터 분비물이 나올 것입니다.
유방이 모유를 만들기 시작함에 따라 부어 오르고, 단단하고 아플 수 있습니다.
첫 1주 또는 2주 동안 약간 슬프거나 불안한 것은 일반적이나, 정말로 우울한 경우 산후 우울증을 앓고 있을 수 있기에 의사의 진찰을 받아야 합니다.
약 2주에 걸쳐 자궁이 정상 크기로 수축되기에 경련을 느낄 수 있습니다.
운동하는 경우에도, 복부가 정상 크기로 돌아가는 데 몇 개월이 걸릴 수 있습니다.
정상 체중으로 돌아가는 데 보다 긴 시간이 소요될 수 있습니다.
임신선은 사라지지 않지만, 시간의 경과와 더불어 서서히 사라집니다.
첫 3 또는 4일 동안, 질 분비물에 피가 섞여 있고 때때로 혈전이 섞여 있습니다. 그 후 분비물은 옅은 갈색으로 변한 후, 황색 또는 흰색으로 변합니다.
문제가 있어 보다 빨리 의사의 진찰을 받아야 하지 않는 한, 보통 출산 후 6주째에 의사의 진찰을 받게 될 것입니다.
출산 후 기간 동안 가장 흔한 문제는 다음과 같습니다.
분만 직후 어떠한 일이 발생합니까?
출산 직후, 의사들과 간호사들은 산모에게 과도한 출혈이 없는지 확인하기 위해 몇 시간 동안 산모를 긴밀히 모니터링합니다.
과도한 출혈을 방지하기 위해, 의사들은 다음을 수행할 수 있습니다.
자궁 수축을 돕기 위해 복부를 누릅니다.
자궁 수축을 돕기 위해 주사 또는 정맥으로 약물(옥시토신)을 투여합니다.
다량의 혈액을 잃은 경우, 의사들은 IV 수액을 투여하고 때때로 수혈할 것입니다.
출산 직후 평상시와 같이 식사할 수 있습니다.
출산 직후, 방광이 꽉 찬 경우에도 요의를 느끼지 못할 수 있으므로,
정기적으로 배뇨하도록 요청받게 될 것입니다.
간호사들이 방광을 비우는 것을 돕기 위해 복부를 누를 수 있습니다.
배뇨할 수 없어 방광이 가득 찬 경우, 간호사가 1분 동안 방광에 카테터(얇고 유연한 튜브)를 삽입하여 소변을 배출시킬 수 있습니다.
출산 후, 특히 아편유사 진통제를 복용한 경우 변비를 경험할 수 있습니다. 담당 의사가 설사제 또는 대변 연화제를 권장할 수 있습니다.
또한 출산 후 일부 백신을 접종받아야 할 수 있습니다.
접종받은 적이 없는 경우, 풍진 백신
디프테리아-파상풍-백일해 백신(Tdap)
산모의 혈액형이 음성이고 아기의 혈액형이 양성인 경우(Rh혈액형 부적합이라는 문제) Rh 인자
언제 퇴원할 수 있습니까?
산모와 아기가 모두 건강한 경우, 보통 다음 기간 내에 퇴원합니다.
자연 출산 후 1일 또는 2일 내
제왕절개 후 4일 내
얼마나 빨리 운동할 수 있습니까?
출산 후, 가능한 즉시 일어나 걸어야 합니다.
자연 분만한 경우 가능하다고 생각될 때 가벼운 운동을 시작할 수 있으나, 의사가 허락할 때까지 임신 전 규칙적인 운동을 개시하지 말아야 합니다.
제왕절개한 경우, 완전한 회복과 치유에 약 6주가 소요되기에 담당 의사가 허락할 때까지 운동하지 말아야 합니다.
신체가 분만으로부터 치유됨에 따라 무엇을 기대해야 합니까?
자연 분만의 경우, 질 부위가 아픈 것은 정상입니다. 배뇨할 때 따끔거릴 수 있습니다. 다음을 시도해 봅니다.
출산 후 첫 24시간 동안 얼음 또는 냉동 팩을 댑니다.
마취 크림 또는 스프레이를 사용합니다.
하루에 몇 번씩 따뜻한 물로 부위를 세척합니다.
따뜻한 물로 좌욕합니다(좌욕).
원형 방석 위에 앉습니다.
제왕절개한 경우:
상처가 불그스름해지나 배액을 시작하는 경우, 담당 의사에게 전화합니다.
약 하루 후 샤워할 수 있으나, 꿰맨 실을 제거할 때까지 목욕하지 마십시오
꿰맨 실에 주의합니다. 샤워할 때 실 위를 문지르지 마십시오.
최소 2주 동안 질에 어떠한 것(탐폰 포함)도 넣지 마십시오
약 6주 동안 무거운 물건 들기, 힘든 활동을 삼가합니다.
약 6주 동안 성관계를 삼가합니다.
분만 유형에 관계 없이, 몇 주 동안 질로부터 분비물(체액)이 있을 것입니다.
3 ~ 4일 동안 피가 섞인 체액
약 2주 동안 옅은 갈색 체액
출산 후 최대 약 6주 동안 누르스름한 흰색 체액
출산 후 약 1주 또는 2주째에 며칠 동안 질 출혈이 실제로 증가할 수 있습니다. 이 출혈은 정상입니다. 이는 자궁 내 태반이 부착된 곳의 딱지가 떨어질 때 발생합니다. 위생 패드를 사용할 수 있습니다.
치핵
치핵은 직장과 항문 벽의 정맥이 부은 것입니다.
출산 동안에 힘을 주는 것은 치핵을 일으키는 원인이 되거나 악화시킬 수 있습니다. 치핵으로 인한 통증은 다음으로 완화시킬 수 있습니다.
따뜻한 좌욕
진통제가 든 젤 바르기
모유수유
모유수유는 산모와 아기에게 모두 건강합니다.
모유수유를 할 수 없거나 원하지 않는 경우, 유방이 모유 생산을 중단할 때가지 며칠 동안 매우 아프고 부어 오를 것입니다. 유방에 얼음 팩을 올려 놓고, 지지력이 좋은 꼭 맞는 브라를 착용하며, 이부프로펜과 같은 진통제를 복용합니다.
모유수유를 선택하는 경우, 의사들은 첫 6개월 동안 아기에게 모유수유만을 한 후 다음 6개월 동안 모유와 이유식을 병행하도록 권장합니다. 1년 후, 산모 또는 아기가 중단할 준비가 될 때까지 계속하여 모유수유할 수 있습니다.
유두 통증과 갈라짐을 돕기 위해:
수유하는 동안 아기의 아래 입술을 빨지 않도록 아기가 유두를 물도록 도와줍니다.
아기 자세를 바꾸려면, 엄지손가락으로 아기의 입술을 부드럽게 눌러주거나 아기의 입 안에 손가락을 넣어 빨기를 중단시킨 후 다시 젖을 물립니다.
필요한 경우 면 패드를 사용하여 흐르는 모유를 흡수합니다.
유두를 보호하기 위해 유도에 라놀린 크림을 바릅니다.
모유수유하는 동안 자신을 관리합니다.
최소 500 마이크로그램 엽산이 든 비타민을 복용합니다.
많은 수분 섭취
매일 약 500 칼로리를 추가로 섭취합니다(추가 칼로리는 과일, 야채, 좋은 단백질 공급원으로부터 섭취해야 합니다).
채식주의 또는 초채식주의 식이요법과 같은 특수 식이요법을 따르는 경우, 모유수유 동안 건강한 식단에 관해 담당 의사와 상의합니다.
언제 성관계를 가져도 됩니까?
준비가 되었다고 느끼고 절상 또는 수술 절개 부위가 치유되었을 때 성교를 재개할 수 있습니다.
대부분의 여성들은 완전히 치유될 때까지 분만 후 6주 동안 성교를 미룹니다. 다음의 경우, 이 기간은 더 길어질 수 있습니다.
제왕절개를 받는 경우
분만으로 찢어진 경우
회음부 절개술(산도를 넓히기 위해 담당 의사가 질 부위에 실시한 작은 절개)을 받은 경우
피임법
분만 직후 다시 임신하는 것이 가능합니다. 모유수유하는 여성이 바로 임신하게 될 가능성은 더 낮습니다. 그러나 일부 여성은 모유수유하는 동안에도 단 몇 주 내에 임신할 수 있습니다.
신체가 임신으로부터 완전히 회복하는 데 1년 또는 2년이 소요됩니다. 의사들은 다시 임신하기 전 최소 6개월을 기다릴 것을 권장하나, 18개월이 바람직합니다.
에스트로겐을 포함하는 피임약은 모유수유 동안 사용할 수 없습니다. 자궁 내에 IUD(자궁내 장치)를 삽입하기 위해 4 ~ 6주, 격막을 삽입하기 위해 6 ~ 8주를 기다려야 합니다. 어떠한 피임이 귀하에게 적절한지 의사와 상의합니다.
출산 후 문제의 경고 징후는 무엇입니까?
일체의 다음 증상을 경험하는 경우, 즉시 담당 의사에게 전화합니다.
과다 출혈(2시간 이상 동안 1시간에 하나의 위생 패드를 적시는 경우)
골프공보다 큰 혈전 분비
악취 나는 분비물
열
복통 또는 흉통
배뇨 시 통증, 배뇨 문제 또는 매우 빈번한 요의
유방의 단단한 몽우리
유방 통증, 발적, 부종
제왕절개 부위의 통증 또는 분비물
숨가쁨
다리 통증
극심한 슬픔, 피로 또는 자신 혹은 아기 관리 문제
이들은 산후 감염 또는 다른 심각한 문제의 징후일 수 있습니다.