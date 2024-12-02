산후는 아기를 출산한 후 기간을 가리킵니다. 이는 보통 출산 후 첫 6주로 간주됩니다.

아기 출산 후 산모의 신체에 예상할 수 있는 바는 다음과 같습니다.

조직이 치유될 때까지 질이 아프고, 배뇨할 때 따끔거릴 수 있습니다.

최대 6주 동안 질로부터 분비물이 나올 것입니다.

유방이 모유를 만들기 시작함에 따라 부어 오르고, 단단하고 아플 수 있습니다.

첫 1주 또는 2주 동안 약간 슬프거나 불안한 것은 일반적이나, 정말로 우울한 경우 산후 우울증을 앓고 있을 수 있기에 의사의 진찰을 받아야 합니다.

약 2주에 걸쳐 자궁이 정상 크기로 수축되기에 경련을 느낄 수 있습니다.

운동하는 경우에도, 복부가 정상 크기로 돌아가는 데 몇 개월이 걸릴 수 있습니다.

정상 체중으로 돌아가는 데 보다 긴 시간이 소요될 수 있습니다.

임신선은 사라지지 않지만, 시간의 경과와 더불어 서서히 사라집니다.

첫 3 또는 4일 동안, 질 분비물에 피가 섞여 있고 때때로 혈전이 섞여 있습니다. 그 후 분비물은 옅은 갈색으로 변한 후, 황색 또는 흰색으로 변합니다.

문제가 있어 보다 빨리 의사의 진찰을 받아야 하지 않는 한, 보통 출산 후 6주째에 의사의 진찰을 받게 될 것입니다.

출산 후 기간 동안 가장 흔한 문제는 다음과 같습니다.