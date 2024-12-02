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요약 정보
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산후 관리 개요

작성자:The Manual's Editorial Staff
검토/개정일 수정 2024년 12월 2일
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산후 기간이란 무엇입니까?

산후는 아기를 출산한 후 기간을 가리킵니다. 이는 보통 출산 후 첫 6주로 간주됩니다.

아기 출산 후 산모의 신체에 예상할 수 있는 바는 다음과 같습니다.

  • 조직이 치유될 때까지 질이 아프고, 배뇨할 때 따끔거릴 수 있습니다.

  • 최대 6주 동안 질로부터 분비물이 나올 것입니다.

  • 유방이 모유를 만들기 시작함에 따라 부어 오르고, 단단하고 아플 수 있습니다.

  • 첫 1주 또는 2주 동안 약간 슬프거나 불안한 것은 일반적이나, 정말로 우울한 경우 산후 우울증을 앓고 있을 수 있기에 의사의 진찰을 받아야 합니다.

  • 약 2주에 걸쳐 자궁이 정상 크기로 수축되기에 경련을 느낄 수 있습니다.

  • 운동하는 경우에도, 복부가 정상 크기로 돌아가는 데 몇 개월이 걸릴 수 있습니다.

  • 정상 체중으로 돌아가는 데 보다 긴 시간이 소요될 수 있습니다.

  • 임신선은 사라지지 않지만, 시간의 경과와 더불어 서서히 사라집니다.

첫 3 또는 4일 동안, 질 분비물에 피가 섞여 있고 때때로 혈전이 섞여 있습니다. 그 후 분비물은 옅은 갈색으로 변한 후, 황색 또는 흰색으로 변합니다.

문제가 있어 보다 빨리 의사의 진찰을 받아야 하지 않는 한, 보통 출산 후 6주째에 의사의 진찰을 받게 될 것입니다.

출산 후 기간 동안 가장 흔한 문제는 다음과 같습니다.

분만 직후 어떠한 일이 발생합니까?

출산 직후, 의사들과 간호사들은 산모에게 과도한 출혈이 없는지 확인하기 위해 몇 시간 동안 산모를 긴밀히 모니터링합니다.

과도한 출혈을 방지하기 위해, 의사들은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 자궁 수축을 돕기 위해 복부를 누릅니다.

  • 자궁 수축을 돕기 위해 주사 또는 정맥으로 약물(옥시토신)을 투여합니다.

다량의 혈액을 잃은 경우, 의사들은 IV 수액을 투여하고 때때로 수혈할 것입니다.

출산 직후 평상시와 같이 식사할 수 있습니다.

출산 직후, 방광이 꽉 찬 경우에도 요의를 느끼지 못할 수 있으므로,

  • 정기적으로 배뇨하도록 요청받게 될 것입니다.

  • 간호사들이 방광을 비우는 것을 돕기 위해 복부를 누를 수 있습니다.

  • 배뇨할 수 없어 방광이 가득 찬 경우, 간호사가 1분 동안 방광에 카테터(얇고 유연한 튜브)를 삽입하여 소변을 배출시킬 수 있습니다.

출산 후, 특히 아편유사 진통제를 복용한 경우 변비를 경험할 수 있습니다. 담당 의사가 설사제 또는 대변 연화제를 권장할 수 있습니다.

또한 출산 후 일부 백신을 접종받아야 할 수 있습니다.

언제 퇴원할 수 있습니까?

산모와 아기가 모두 건강한 경우, 보통 다음 기간 내에 퇴원합니다.

  • 자연 출산 후 1일 또는 2일 내

  • 제왕절개 후 4일 내

얼마나 빨리 운동할 수 있습니까?

출산 후, 가능한 즉시 일어나 걸어야 합니다.

  • 자연 분만한 경우 가능하다고 생각될 때 가벼운 운동을 시작할 수 있으나, 의사가 허락할 때까지 임신 전 규칙적인 운동을 개시하지 말아야 합니다.

  • 제왕절개한 경우, 완전한 회복과 치유에 약 6주가 소요되기에 담당 의사가 허락할 때까지 운동하지 말아야 합니다.

신체가 분만으로부터 치유됨에 따라 무엇을 기대해야 합니까?

자연 분만의 경우, 질 부위가 아픈 것은 정상입니다. 배뇨할 때 따끔거릴 수 있습니다. 다음을 시도해 봅니다.

  • 출산 후 첫 24시간 동안 얼음 또는 냉동 팩을 댑니다.

  • 마취 크림 또는 스프레이를 사용합니다.

  • 하루에 몇 번씩 따뜻한 물로 부위를 세척합니다.

  • 따뜻한 물로 좌욕합니다(좌욕).

  • 원형 방석 위에 앉습니다.

제왕절개한 경우:

  • 상처가 불그스름해지나 배액을 시작하는 경우, 담당 의사에게 전화합니다.

  • 약 하루 후 샤워할 수 있으나, 꿰맨 실을 제거할 때까지 목욕하지 마십시오

  • 꿰맨 실에 주의합니다. 샤워할 때 실 위를 문지르지 마십시오.

  • 최소 2주 동안 질에 어떠한 것(탐폰 포함)도 넣지 마십시오

  • 약 6주 동안 무거운 물건 들기, 힘든 활동을 삼가합니다.

  • 약 6주 동안 성관계를 삼가합니다.

분만 유형에 관계 없이, 몇 주 동안 질로부터 분비물(체액)이 있을 것입니다.

  • 3 ~ 4일 동안 피가 섞인 체액

  • 약 2주 동안 옅은 갈색 체액

  • 출산 후 최대 약 6주 동안 누르스름한 흰색 체액

출산 후 약 1주 또는 2주째에 며칠 동안 질 출혈이 실제로 증가할 수 있습니다. 이 출혈은 정상입니다. 이는 자궁 내 태반이 부착된 곳의 딱지가 떨어질 때 발생합니다. 위생 패드를 사용할 수 있습니다.

치핵

치핵은 직장과 항문 벽의 정맥이 부은 것입니다.

출산 동안에 힘을 주는 것은 치핵을 일으키는 원인이 되거나 악화시킬 수 있습니다. 치핵으로 인한 통증은 다음으로 완화시킬 수 있습니다.

  • 따뜻한 좌욕

  • 진통제가 든 젤 바르기

모유수유

모유수유는 산모와 아기에게 모두 건강합니다.

모유수유를 할 수 없거나 원하지 않는 경우, 유방이 모유 생산을 중단할 때가지 며칠 동안 매우 아프고 부어 오를 것입니다. 유방에 얼음 팩을 올려 놓고, 지지력이 좋은 꼭 맞는 브라를 착용하며, 이부프로펜과 같은 진통제를 복용합니다.

모유수유를 선택하는 경우, 의사들은 첫 6개월 동안 아기에게 모유수유만을 한 후 다음 6개월 동안 모유와 이유식을 병행하도록 권장합니다. 1년 후, 산모 또는 아기가 중단할 준비가 될 때까지 계속하여 모유수유할 수 있습니다.

유두 통증과 갈라짐을 돕기 위해:

  • 수유하는 동안 아기의 아래 입술을 빨지 않도록 아기가 유두를 물도록 도와줍니다.

  • 아기 자세를 바꾸려면, 엄지손가락으로 아기의 입술을 부드럽게 눌러주거나 아기의 입 안에 손가락을 넣어 빨기를 중단시킨 후 다시 젖을 물립니다.

  • 필요한 경우 면 패드를 사용하여 흐르는 모유를 흡수합니다.

  • 유두를 보호하기 위해 유도에 라놀린 크림을 바릅니다.

모유수유하는 동안 자신을 관리합니다.

  • 최소 500 마이크로그램 엽산이 든 비타민을 복용합니다.

  • 많은 수분 섭취

  • 매일 약 500 칼로리를 추가로 섭취합니다(추가 칼로리는 과일, 야채, 좋은 단백질 공급원으로부터 섭취해야 합니다).

  • 채식주의 또는 초채식주의 식이요법과 같은 특수 식이요법을 따르는 경우, 모유수유 동안 건강한 식단에 관해 담당 의사와 상의합니다.

언제 성관계를 가져도 됩니까?

준비가 되었다고 느끼고 절상 또는 수술 절개 부위가 치유되었을 때 성교를 재개할 수 있습니다.

대부분의 여성들은 완전히 치유될 때까지 분만 후 6주 동안 성교를 미룹니다. 다음의 경우, 이 기간은 더 길어질 수 있습니다.

  • 제왕절개를 받는 경우

  • 분만으로 찢어진 경우

  • 회음부 절개술(산도를 넓히기 위해 담당 의사가 질 부위에 실시한 작은 절개)을 받은 경우

피임법

분만 직후 다시 임신하는 것이 가능합니다. 모유수유하는 여성이 바로 임신하게 될 가능성은 더 낮습니다. 그러나 일부 여성은 모유수유하는 동안에도 단 몇 주 내에 임신할 수 있습니다.

신체가 임신으로부터 완전히 회복하는 데 1년 또는 2년이 소요됩니다. 의사들은 다시 임신하기 전 최소 6개월을 기다릴 것을 권장하나, 18개월이 바람직합니다.

에스트로겐을 포함하는 피임약은 모유수유 동안 사용할 수 없습니다. 자궁 내에 IUD(자궁내 장치)를 삽입하기 위해 4 ~ 6주, 격막을 삽입하기 위해 6 ~ 8주를 기다려야 합니다. 어떠한 피임이 귀하에게 적절한지 의사와 상의합니다.

출산 후 문제의 경고 징후는 무엇입니까?

일체의 다음 증상을 경험하는 경우, 즉시 담당 의사에게 전화합니다.

  • 과다 출혈(2시간 이상 동안 1시간에 하나의 위생 패드를 적시는 경우)

  • 골프공보다 큰 혈전 분비

  • 악취 나는 분비물

  • 복통 또는 흉통

  • 배뇨 시 통증, 배뇨 문제 또는 매우 빈번한 요의

  • 유방의 단단한 몽우리

  • 유방 통증, 발적, 부종

  • 제왕절개 부위의 통증 또는 분비물

  • 숨가쁨

  • 다리 통증

  • 극심한 슬픔, 피로 또는 자신 혹은 아기 관리 문제

이들은 산후 감염 또는 다른 심각한 문제의 징후일 수 있습니다.

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