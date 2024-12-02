다음에서 아기를 낳을 수 있습니다.

병원

독립 분만 센터

집

병원에는 산모 또는 아기가 경험할 수 있는 일체의 예상치 못한 문제들에 대처할 수 있는 의사, 간호사, 장비들이 있습니다.

분만 센터는 병원보다 가정과 유사한 환경을 제공하는 의료 시설입니다. 이는 보다 많은 유연성을 제공할 수 있습니다(예, 항시 방문자 방문 허용 또는 보다 빠른 퇴원). 일부 분만 센터는 병원 내에 있습니다. 다른 분만 센터는 일체의 합병증에 대처하기 위해 인근 병원들과 협약을 체결한 별도의 시설입니다.

가정 출산은 많은 국가들에서 일반적입니다. 훈련받은 면허 취득 보건의료 전문가가 가정 출산을 도와야 합니다. 가정에서 출산하는 여성은 합병증이 있을 경우 30분 내에 병원에 갈 수 있도록 계획을 세워야 합니다. 일부 국가에서는 면허 취득 보건의료 전문가(예: 공인 간호사 산파)를 종종 이용할 수 없으며, 일반 산파 또는 전통적인 조산사가 출산을 지원합니다.