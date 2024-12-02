출산은 분만으로 시작되고, 아기 출산과 후산(태반)을 포함합니다.
분만과 출산에 관해 어떠한 결정을 내려야 합니까?
아기를 출산하기 전, 다음을 결정하게 됩니다.
누가 함께 있어 주기를 원하는지
어디에서 아기를 낳고 싶은지
분만 과정 동안 어떠한 통증 완화를 원하는지
누가 함께 있어줘야 합니까?
많은 여성의 경우, 분만 동안 파트너 또는 다른 조력자(예, 산후 도우미)가 있는 것이 도움이 됩니다. 정신적인 지원과 격려는 불안을 감소시킬 수 있습니다.
어디에서 아기를 낳아야 합니까?
다음에서 아기를 낳을 수 있습니다.
병원
독립 분만 센터
집
병원에는 산모 또는 아기가 경험할 수 있는 일체의 예상치 못한 문제들에 대처할 수 있는 의사, 간호사, 장비들이 있습니다.
분만 센터는 병원보다 가정과 유사한 환경을 제공하는 의료 시설입니다. 이는 보다 많은 유연성을 제공할 수 있습니다(예, 항시 방문자 방문 허용 또는 보다 빠른 퇴원). 일부 분만 센터는 병원 내에 있습니다. 다른 분만 센터는 일체의 합병증에 대처하기 위해 인근 병원들과 협약을 체결한 별도의 시설입니다.
가정 출산은 많은 국가들에서 일반적입니다. 훈련받은 면허 취득 보건의료 전문가가 가정 출산을 도와야 합니다. 가정에서 출산하는 여성은 합병증이 있을 경우 30분 내에 병원에 갈 수 있도록 계획을 세워야 합니다. 일부 국가에서는 면허 취득 보건의료 전문가(예: 공인 간호사 산파)를 종종 이용할 수 없으며, 일반 산파 또는 전통적인 조산사가 출산을 지원합니다.
분만과 출산을 어떻게 준비해야 합니까?
대부분의 출산은 유사한 패턴을 따릅니다. 전형적인 출산에서 무엇을 기대할 수 있는지 배우기 위해 다음을 실행할 수 있습니다.
혼자 또는 파트너와 함께 출산 수업을 듣습니다.
출산에 관한 책을 읽습니다(의사 또는 간호사가 좋은 책과 웹사이트를 추천해 줄 수 있습니다).
출산한 다른 여성들과 이야기합니다.