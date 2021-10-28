カッサ（Scraping）

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カッサ（手技療法・身体技法の一種）はgua shaとも呼ばれ，通常は背部，頸部や四肢の，滑らかにした皮膚（オイルまたは水により）を鋭くない道具で擦る。最近，カッサは運動競技界（特に重要挙げ）で人気が高まっている。カッサはある部位の血流を増やし，代謝と治癒を促進させると考えられている(1)。使用される道具に応じ，カッサはコインマッサージやスプーニングと呼ばれることもある。
これらの療法は筋骨格系疾患，頭痛，および閉経期の症状を対象として研究されている(2)。
カッサによって斑状出血が生じることがある。
（統合・補完・代替医療の概要も参照のこと。）
参考文献
1.Xu QY, Yang JS, Yang L, et al: Effects of different scraping techniques on body surface blood perfusion volume and local skin temperature of healthy subjects.J Tradit Chin Med 31(4):316-20, 2011.
2.Ren Q, Yu X, Liao F, et al: Effects of gua sha therapy on perimenopausal syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.Complement Ther Clin Pract 31:268-277, 2018.doi: 10.1016/j.ctcp.2018.03.012