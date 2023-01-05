S-アデノシル-L-メチオニン（SAMe）はメチオニンの誘導体で，多数の合成経路の補因子でもあり，特にメチル基供与体として働くことが多い。SAMeは体内の主に肝臓で自然に産生される物質で，サプリメントとして合成されたものが製造されている。
（栄養補助食品の概要とNational Institutes of Health (NIH): SAMeも参照のこと。）
効能
エビデンス
8つの試験（934例）を対象とした2016年のコクランレビュー（Cochrane Review）では，うつ病治療におけるSAMeの使用を支持する質の高いエビデンスが不足していることが示され，質の高いランダム化比較試験におけるさらなる評価が勧められた(1)。うつ病に対するSAMeの8週間のランダム化比較試験（49人の患者を対象としたパイロット研究）では，SAMeの使用によりMontgomery-Asberg Depression Rating Scale（MADRS）による抑うつ症状の軽減が得られ，これは臨床的に有意であったものの，統計学的には有意ではなかったとの報告がある(2)。この試験の探索的解析によると，SAMeは軽度の抑うつ症状を軽減した。別の試験では，抗うつ薬に加えてSAMeを補助的に使用した場合，うつ病スコアは経時的に低下したものの，SAMe投与群と非投与群との間に差は認められなかった(3)。ある小規模研究では，選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）を用いた治療で軽減しなかったうつ病の症状がSAMeによって改善されたようである(10)。しかしながら，SAMe + 抗うつ薬をプラセボ + 抗うつ薬と比較した別の研究では，奏効率および寛解率の改善が示されたが，統計学的には有意でなかった(3)。
SAMeの健康上の有益性を評価する臨床研究は，極めて小規模で適切な手法で行われていないか，そうでなくとも試験間で結果が矛盾している。
2002年の変形性関節症患者を対象としたあるメタアナリシス(6)では，変形性関節症に伴う機能制限の緩和についてSAMeはプラセボよりも効果的であったことが示された。さらに重要な点として，この解析で評価された2つの研究では，SAMeの投与（1日1200mg，例：1日2回600mg経口投与）に非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）と同程度効力が認められ，かつNSAIDでよくみられる有害作用がみられなかった。
SAMeをうつ病，肝疾患，変形性関節症の治療に推奨できるようにするには，規格化されたサプリメントを用いたより質の高い研究が必要である。
有害作用
200～1200mg/日の用量では，重篤な有害作用は報告されていない。
SAMeの有害作用はまれであり，みられたとしても通常，悪心，ガス，下痢，便秘，口腔乾燥，頭痛といった軽微な問題である。
躁エピソードを誘発する可能性があるため，SAMeは双極症の患者では禁忌である。
薬物相互作用
抗うつ薬をSAMeと組み合わせて服用する場合には，どちらもセロトニン濃度を高めてセロトニン症候群などの有害作用を引き起こす可能性があるため，いくぶんの注意を払うべきである。
SAMeはレボドパをメチル化することもあるため，レボドパ濃度が低下し，レボドパ濃度を上昇させることによるパーキンソン病治療を目的とする薬剤の有効性を低下させることがある。
参考文献
1.Galizia I, Oldani L, Macritchie K, et al: S-adenosyl methionine (SAMe) for depression in adults (review).Cochrane Database Syst Rev 10:CD011286, 2016.doi: 10.1002/14651858.CD011286.pub2
2.Sarris J, Murphy J, Stough C, et al: S-adenosylmethionine (SAMe) monotherapy for depression: an 8-week double-blind, randomised, controlled trial.Psychopharmacology (Berl) 237(1):209-218, 2020.doi: 10.1007/s00213-019-05358-1
3.Sarris, Byrne GJ, Bousman C, et al: Adjunctive S-adenosylmethionine (SAMe) in treating non-remittent major depressive disorder: an 8-week double-blind, randomized, controlled trial.Eur Neuropsychopharmacol.28(10):1126-1136, 2018.doi: 10.1016/j.euroneuro.2018.07.098
4.Rutjes AW, Nüesch E, Reichenbach S, et al: S-Adenosylmethionine for osteoarthritis of the knee or hip.Cochrane Database Syst Rev (4) CD007321, 2009.doi: 10.1002/14651858.CD007321.pub2
5.De Silva V, El-Metwally A, Ernst E, et al; Arthritis Research UK Working Group on Complementary and Alternative Medicines: Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of osteoarthritis: a systematic review.Rheumatology (Oxford) 50(5):911-920, 2011.doi: 10.1093/rheumatology/keq379
6.Soeken KL, Lee WL, Bausell RB, et al: Safety and efficacy of S-adenosylmethionine (SAMe) for osteoarthritis.J Fam Pract 51(5):425-430, 2002.
7.Gurung V, Middleton P, Milan SJ, et al: Interventions for treating cholestasis in pregnancy.Cochrane Database Syst Rev 6:CD000493, 2013.doi: 10.1002/14651858.CD000493.pub2
8.Rambaldi A, Gluud C: S-adenosyl-L-methionine for alcoholic liver diseases.Cochrane Database Syst Rev (2):CD002235, 2006.doi: 10.1002/14651858.CD002235.pub2
9.De la Cruz JP, Mérida M, González-Correa JA, et al: Effects of S-adenosyl-L-methionine on blood platelet activation.Gen Pharmacol 29(4):651-655, 1997.doi:10.1016/s0306-3623(96)00571-x
10.Papakostas GI, Mischoulon D, Shyu I, et al: S-adenosyl methionine (SAMe) augmentation of serotonin reuptake inhibitors for antidepressant nonresponders with major depressive disorder: a double-blind, randomized clinical trial. Am J Psychiatry 167(8):942-948, 2010.doi:10.1176/appi.ajp.2009.09081198
より詳細な情報
有用となりうる英語の資料を以下に示す。ただし，本マニュアルはこの資料の内容について責任を負わないことに留意されたい。
National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: Information on research regarding the use of SAMe for depression, osteoarthritis, and liver diseases