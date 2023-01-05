S-アデノシル-L-メチオニン

8つの試験（934例）を対象とした2016年のコクランレビュー（Cochrane Review）では，うつ病治療におけるSAMeの使用を支持する質の高いエビデンスが不足していることが示され，質の高いランダム化比較試験におけるさらなる評価が勧められた(1)。うつ病に対するSAMeの8週間のランダム化比較試験（49人の患者を対象としたパイロット研究）では，SAMeの使用によりMontgomery-Asberg Depression Rating Scale（MADRS）による抑うつ症状の軽減が得られ，これは臨床的に有意であったものの，統計学的には有意ではなかったとの報告がある(2)。この試験の探索的解析によると，SAMeは軽度の抑うつ症状を軽減した。別の試験では，抗うつ薬に加えてSAMeを補助的に使用した場合，うつ病スコアは経時的に低下したものの，SAMe投与群と非投与群との間に差は認められなかった(3)。ある小規模研究では，選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）を用いた治療で軽減しなかったうつ病の症状がSAMeによって改善されたようである(10)。しかしながら，SAMe + 抗うつ薬をプラセボ + 抗うつ薬と比較した別の研究では，奏効率および寛解率の改善が示されたが，統計学的には有意でなかった(3)。

SAMeの健康上の有益性を評価する臨床研究は，極めて小規模で適切な手法で行われていないか，そうでなくとも試験間で結果が矛盾している。

2002年の変形性関節症患者を対象としたあるメタアナリシス(6)では，変形性関節症に伴う機能制限の緩和についてSAMeはプラセボよりも効果的であったことが示された。さらに重要な点として，この解析で評価された2つの研究では，SAMeの投与（1日1200mg，例：1日2回600mg経口投与）に非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）と同程度効力が認められ，かつNSAIDでよくみられる有害作用がみられなかった。

SAMeをうつ病，肝疾患，変形性関節症の治療に推奨できるようにするには，規格化されたサプリメントを用いたより質の高い研究が必要である。