16の治療的試験（1387例）と2つの予防的試験（394例）をまとめた2013年のコクランレビュー（Cochrane Review）では，亜鉛の投与により一般的な感冒症状の持続期間（日数）が短縮したものの，重症度は軽減しなかったことが示された(3)。7日間の治療後において，感冒症状のある参加者の割合は対照グループよりも大幅に少なかったものの，口内の嫌な味や悪心などの有害作用は亜鉛を投与したグループの方が多かったため，この事実を考慮する必要がある(3)。2017年のメタアナリシスでは，感冒の治療において酢酸亜鉛トローチとグルコン酸亜鉛トローチに効力の差はなく，1日量が100mgを超えること効力が高まるというエビデンスもないと報告された(4)。大半の研究では，感冒の予防ではなく治療が評価されてきたが，28の試験（5446例）を対象とした2021年のメタアナリシスでは，プラセボと比較して，亜鉛は100人月当たり5例の上気道感染症を予防し，治療必要数（number needed to treat）は20例であったと報告された(5)。この研究では，プラセボと比較して症状の消失が2日早く，亜鉛なしでは7日後も症状が持続する被験者が多かったことが報告された。

発展途上国で生後12カ月間にわたり亜鉛20mgを含有するサプリメントと鉄20mgが週1回投与したところ，下痢および呼吸器感染症による乳児死亡率が低下したという強力なエビデンスがある(6)。2016年のコクランレビュー（Cochrane Review）では，亜鉛サプリメントは，亜鉛欠乏または栄養不良を呈する生後6カ月以上の小児において，下痢の治療に有益である可能性が示された(7)。

また，亜鉛40～80mgと抗酸化剤（ビタミンCおよびE，ルテイン/ゼアキサンチン）を含有するサプリメントの1日1回の投与で，中等度から重度の萎縮型（ドライ型）加齢黄斑変性の進行が遅くなったという強力なエビデンスもある(8-9)。

糖尿病治療としての亜鉛に関する臨床データが新たに得られつつある。前糖尿病状態または糖尿病の患者，肥満または過体重の患者，および前糖尿病状態または糖尿病の妊婦に対して亜鉛の単体または複合サプリメントを使用した32のランダム化プラセボ対照試験（1700例）を検討した2019年のシステマティックレビューとメタアナリシスでは，空腹時血糖14mg/dL（0.8mmol/L）およびヘモグロビンA1C 0.55％の有意な低下が認められた(10)。しかしながら，亜鉛の単体サプリメントによる治療でのヘモグロビンA1Cの低下幅はわずか0.35％であった。