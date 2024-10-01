眼瞼の挫傷および裂傷

眼瞼裂傷

軽度の眼瞼裂傷で眼瞼縁または瞼板に及んでいない場合は，6-0または7-0のナイロンまたはポリプロピレン縫合糸（または，小児のような一部の集団では，腸吸収糸のような吸収性縫合糸）で修復してもよい。表在性の裂傷では，創縁に張力がかかっておらず十分に密着すれば，縫合による修復は不要な場合がある。ときに，創傷閉鎖用のテープまたは組織接着剤を使用することがある。組織接着剤を使用する場合は，上下眼瞼が誤って接着しないように特に注意しなければならない。

眼瞼縁の裂傷の修復は，正確かつ確実に傷口を並置し，切痕が残ることを避けるために，眼科医が行うのが最も望ましい。複雑な眼瞼裂傷は，上下眼瞼の内側部のもの（涙小管まで及んでいる可能性がある），貫通性のもの，眼瞼下垂を伴うもの，および眼窩脂肪が露出するものまたは瞼板に及ぶものも含めて，眼科医が修復すべきである(2)。