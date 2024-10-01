眼瞼の挫傷および裂傷

眼瞼の損傷には挫傷および裂傷があり，通常は物理的外傷によって引き起こされる。
（眼外傷の概要も参照のこと。）
眼瞼の損傷
眼瞼の挫傷（結果として眼瞼皮下出血が生じ，これは通常，上下眼瞼に同時に起こる）は，臨床的というより審美的に重要であるが，より重篤な損傷をときに併発することがあるため，見過ごしてはならない。合併症のない挫傷の治療では，受傷後24～48時間氷嚢で冷やして腫脹を防ぐ。
眼周囲への重度の鈍的外傷は，眼窩出血および視力障害の可能性を伴う眼窩コンパートメント症候群を引き起こすことがある。全ての眼瞼損傷で視機能をチェックし，眼球を調べることが必須である。眼瞼腫脹が大きすぎて眼球を検査できない場合は，眼科医へのコンサルテーションを緊急に行うべきである(1)。
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
眼瞼裂傷
軽度の眼瞼裂傷で眼瞼縁または瞼板に及んでいない場合は，6-0または7-0のナイロンまたはポリプロピレン縫合糸（または，小児のような一部の集団では，腸吸収糸のような吸収性縫合糸）で修復してもよい。表在性の裂傷では，創縁に張力がかかっておらず十分に密着すれば，縫合による修復は不要な場合がある。ときに，創傷閉鎖用のテープまたは組織接着剤を使用することがある。組織接着剤を使用する場合は，上下眼瞼が誤って接着しないように特に注意しなければならない。
眼瞼縁の裂傷の修復は，正確かつ確実に傷口を並置し，切痕が残ることを避けるために，眼科医が行うのが最も望ましい。複雑な眼瞼裂傷は，上下眼瞼の内側部のもの（涙小管まで及んでいる可能性がある），貫通性のもの，眼瞼下垂を伴うもの，および眼窩脂肪が露出するものまたは瞼板に及ぶものも含めて，眼科医が修復すべきである(2)。
参考文献
1.Scoville NM, Ding L, Stacey AW: Success rates of lateral canthotomy and cantholysis for treatment of orbital compartment syndrome.Am J Emerg Med 70:140-143, 2023.doi: 10.1016/j.ajem.2023.05.037
2.Chang EL, Rubin PA: Management of complex eyelid lacerations. Int Ophthalmol Clin 2002;42(3):187-201.doi:10.1097/00004397-200207000-00020
要点
眼瞼裂傷が複雑な場合（例，眼瞼縁，瞼板，または涙小管を通る，眼瞼下垂を生じる，または眼窩脂肪が露出している場合）は，眼科医に相談する。
眼球の外傷により，眼球の裂傷，白内障，水晶体脱臼，緑内障，硝子体出血，または網膜損傷（出血，剥離，もしくは浮腫）が生じうる。
外傷の結果，角膜もしくは強膜の眼に見える裂傷，房水の漏出，異常に浅いもしくは深い前房，または不規則な形の瞳孔がみられれば，眼球破裂を疑う。