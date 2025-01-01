腎損傷は有意な腹部外傷を負った患者の最大10％でみられる(1)。全体として泌尿生殖器損傷の約65％に腎損傷が含まれる。腎臓は戦闘時以外に発生する外傷で最も損傷の起きやすい泌尿生殖器である。
大半の腎損傷（全症例の85～90％）は，典型的には交通事故，転倒・転落，または暴行に起因する鈍的外傷によるもので，軽度である。合併損傷の頻度が最も高い部位は，頭部，中枢神経系，胸部，脾臓，および肝臓である。穿通性損傷は通常は銃創によって生じ，通常は胸部，肝臓，腸管，脾臓などの多発損傷を合併している。
腎損傷は重症度に応じて以下の5つのgradeに分類される：
Grade 1：被膜下血腫および/または腎挫傷
Grade 2：尿溢出を伴わない深さ1cm以下の裂傷
Grade 3：尿溢出を伴わない1cmを超える裂傷
Grade 4：尿溢出を伴い集尿系に及ぶ裂傷；あらゆる腎血管分枝の損傷；腎梗塞；腎盂裂傷および/または腎盂尿管移行部の断裂
Grade 5：活動性出血を伴う腎破砕または腎血流遮断；主要な腎血管の裂傷または引き抜き損傷
総論の参考文献
1.Coccolini F, Moore EE, Kluger Y, et al.Kidney and uro-trauma: WSES-AAST guidelines. World J Emerg Surg.2019;14:54.Published 2019 Dec 2.doi:10.1186/s13017-019-0274-x
腎外傷の診断
臨床的評価（バイタルサインの繰り返しの測定を含む）
尿検査およびヘマトクリット
重度の腎損傷が疑われる場合は，遅延撮影（最初の撮影から約10～15分後に撮影する）を用いた造影CT
血行動態が安定しており顕微鏡的血尿のみがみられる鈍的外傷の患者では，外科的修復の不要な軽微な腎損傷が通常は生じており，CTは不要である。
臨床検査にはヘマトクリットと尿検査を含めるべきである。
以下の所見を1つでも認める鈍的外傷患者では，全例で重度の腎損傷を疑うべきである。
低血圧（収縮期血圧90mmHg未満）とともに顕微鏡的血尿を認める
肉眼的血尿を認める
有意な減速損傷（例，高所からの転落，高速での交通事故）
シートベルト痕
びまん性の腹部圧痛
側腹部への直接的な打撃
下部肋骨または椎骨横突起骨折
抗凝固薬を使用している患者または先天性腎形成異常を有する患者は，比較的軽微な外傷の後に肉眼的血尿を来すことがある。
重度の腎損傷が疑われる場合は，造影CTを施行して腎損傷の重症度を判定し，合併する腹腔内損傷および合併症（後腹膜出血，尿溢出など）を同定すべきである。最初の撮影から10～15分後に遅延撮影を行うべきである。腎損傷の特徴を明らかにしgradeを判定する，集尿系の損傷または腎盂尿管移行部の断裂を同定する，および合併する腹腔内損傷を同定するという目的において，CTは重要である。
パール＆ピットフォール
腹部および下胸部の穿通性外傷がある場合は，顕微鏡的または肉眼的血尿を呈する全例でCTの適応となる。さらに，持続性または遷延性出血の評価のために血管造影の適応となる場合もあり，そのような出血は血管損傷，動静脈瘻，仮性動脈瘤を伴っている可能性がある。
小児の腎損傷も同様に評価するが，尿検査で赤血球数が強拡大視野当たり50個を上回る鈍的外傷の小児患者では，全例で画像検査が必要となる。小児は成人よりも高い血管緊張を維持するため，有意な失血にもかかわらず正常血圧を維持できる。
腎外傷の治療
肉眼的血尿がみられなくなるまでの厳格な床上安静と，入院患者ではバイタルサインの注意深いモニタリング
一部の鈍的腎損傷と大半の重度の穿通性腎損傷には外科的修復または血管造影による介入
鈍的腎損傷の大半（grade 1および2の全症例とgrade 3および4症例の大半）は手術以外の方法で安全に管理でき，またgrade 1または2の患者の大半とgrade 3の患者の一部は退院させることができる。肉眼的血尿が消失するまで，厳格な床上安静を維持させるべきである。
以下を認める患者には迅速な介入が必要である(1, 2)
持続性出血（すなわち，繰り返しの輸血が必要になるほどの出血）
拡大する腎周囲血腫
腎茎部の引き抜き損傷または他の有意な腎血管損傷
腎盂尿管移行部の断裂
介入としては手術，ステント留置，または選択的血管造影による塞栓術などがある。
穿通性外傷には通常は外科的検索が必要になるが，CTで腎損傷の程度を正確に確認でき，血圧が安定し，かつほかに手術を要する腹腔内損傷がない患者では，経過観察が妥当な場合がある。
治療に関する参考文献
1.Morey AF, Broghammer JA, Hollowell CMP, McKibben MJ, Souter L.Urotrauma Guideline 2020: AUA Guideline. J Urol.2021;205(1):30-35.doi:10.1097/JU.0000000000001408
2.Morey AF, Brandes S, Dugi DD 3rd, et al.Urotrauma: AUA guideline. J Urol.2014;192(2):327-335.doi:10.1016/j.juro.2014.05.004
要点
戦闘時以外に発生する泌尿生殖器損傷の大半は腎損傷を含んでおり，鈍的外力によるもので，軽度である。
中等度または重度の損傷が疑われる症例（例，肉眼的血尿，低血圧，有意な腎損傷を示唆する受傷機転または所見）では，造影CTを施行する。
持続性の出血，拡大する腎周囲血腫，腎茎部の引き抜き損傷，有意な腎血管損傷，および腎盂尿管移行部の断裂には，手術または治療的な血管造影を考慮する。
持続性の尿溢出に対しては尿管ステント留置術を考慮する。