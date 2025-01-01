臨床的評価（バイタルサインの繰り返しの測定を含む）

尿検査およびヘマトクリット

重度の腎損傷が疑われる場合は，遅延撮影（最初の撮影から約10～15分後に撮影する）を用いた造影CT

血行動態が安定しており顕微鏡的血尿のみがみられる鈍的外傷の患者では，外科的修復の不要な軽微な腎損傷が通常は生じており，CTは不要である。

臨床検査にはヘマトクリットと尿検査を含めるべきである。

以下の所見を1つでも認める鈍的外傷患者では，全例で重度の腎損傷を疑うべきである。

低血圧（収縮期血圧90mmHg未満）とともに顕微鏡的血尿を認める

肉眼的血尿を認める

有意な減速損傷（例，高所からの転落，高速での交通事故）

シートベルト痕

びまん性の腹部圧痛

側腹部への直接的な打撃

下部肋骨または椎骨横突起骨折

抗凝固薬を使用している患者または先天性腎形成異常を有する患者は，比較的軽微な外傷の後に肉眼的血尿を来すことがある。

重度の腎損傷が疑われる場合は，造影CTを施行して腎損傷の重症度を判定し，合併する腹腔内損傷および合併症（後腹膜出血，尿溢出など）を同定すべきである。最初の撮影から10～15分後に遅延撮影を行うべきである。腎損傷の特徴を明らかにしgradeを判定する，集尿系の損傷または腎盂尿管移行部の断裂を同定する，および合併する腹腔内損傷を同定するという目的において，CTは重要である。

パール＆ピットフォール

腹部および下胸部の穿通性外傷がある場合は，顕微鏡的または肉眼的血尿を呈する全例でCTの適応となる。さらに，持続性または遷延性出血の評価のために血管造影の適応となる場合もあり，そのような出血は血管損傷，動静脈瘻，仮性動脈瘤を伴っている可能性がある。

小児の腎損傷も同様に評価するが，尿検査で赤血球数が強拡大視野当たり50個を上回る鈍的外傷の小児患者では，全例で画像検査が必要となる。小児は成人よりも高い血管緊張を維持するため，有意な失血にもかかわらず正常血圧を維持できる。