放射線曝露および汚染

有用となりうる英語の資料を以下に示す。ただし,本マニュアルはこれらの資料の内容について責任を負わないことに留意されたい。

Singh VK, Seed TM: The efficacy and safety of amifostine for the acute radiation syndrome.Expert Opin Drug Saf 18(11):1077-1090, 2019.doi: 10.1080/14740338.2019.1666104

Centers for Disease Control and Prevention, Radiation Emergencies: Information for Clinicians.This resource includes guidelines and links to training resources.

Department of Energy Radiation Emergency Assistance Center/Training Site (REAC/TS): This organization provides 24-hour consultations to US-based people who need it.Weekdays: (865) 576-3131.After-hours and weekends: (865) 576-1005. (Ask for REAC/TS).Email: reacts@orau.org.