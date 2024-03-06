分枝鎖アミノ酸代謝異常症

メープルシロップ尿症は，常染色体潜性（劣性）遺伝疾患群で，分枝鎖アミノ酸異化反応の第2ステップで作用する脱水素酵素の1つまたは複数のサブユニットの欠損により引き起こされる。非常にまれであるが，メノナイトの集団では発生率が有意に高い（おそらく出生200人当たり1例）(1)。

臨床像としては，メープルシロップに似た体臭（特に耳垢で強い）と出生当日からの極めて重篤な病状が挙げられ，嘔吐および嗜眠から始まり，無治療では痙攣発作および昏睡へと進行し，最終的に死に至る。本疾患の軽症型の患児では，ストレス時（例，感染，手術）にしか症状が出現しない場合もある。

生化学的所見は著明なケトン血症およびアシデミアである。メープルシロップ尿症の診断は，血漿中分枝鎖アミノ酸（特にロイシン）高値を確認することにより行われ，遺伝子検査により確定される。（遺伝性代謝疾患が疑われる場合の検査も参照のこと。）

急性期のメープルシロップ尿症の治療では，輸液および栄養管理（タンパク質制限やブドウ糖大量投与など）と併せて，腹膜透析または血液透析が必要になることがある。脳浮腫および急性膵炎に対する頻繁なモニタリングを行うべきである。

長期的管理は食事での分枝鎖アミノ酸の摂取制限であるが，正常な代謝機能維持のため少量は必要である。チアミンはこの脱炭酸反応における補因子であり，一部の患者は高用量チアミンの経口投与に良好な反応を示す。代謝性クリーゼを引き起こしうる急性疾患の管理について，緊急処置計画を立てておく。肝移植により治癒する。