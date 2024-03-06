臨床的評価

酵素分析

ときにDNA解析

男性における診断は酵素解析によるほか，体幹下部にわたる典型的な皮膚病変（被角血管腫）の存在に基づき，さらに末梢神経障害（四肢における反復性の灼熱痛），角膜混濁，および反復性の発熱発作などの特徴により臨床的に行われる。腎不全，または高血圧もしくはその他の血管疾患による心臓もしくは脳の合併症により死に至る。

ヘテロ接合体の女性は通常無症状であるが，角膜混濁を特徴とすることが多い軽症型となる場合もある。

ファブリー病における被角血管腫 画像 ファブリー病患者の腹部に，無痛性の小さな紅色丘疹（被角血管腫）を認める。 © Springer Science+Business Media

ファブリー病の診断は，DNA解析（特に女性において）および/または出生前の羊水細胞もしくは絨毛膜，あるいは出生後の血清もしくは白血球を用いたガラクトシダーゼ活性の定量による。（遺伝性代謝疾患が疑われる場合の検査も参照のこと。）