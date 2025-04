通常,レット症候群はMECP2(methyl CpG binding protein 2)遺伝子の機能異常につながる変異により発生する。MECP2遺伝子はメチル化CpG結合タンパク質2(MeCP2)の産生に関与しており,このタンパク質は脳の発生に不可欠で,特定の遺伝子の発現を亢進させたり阻害したりすることができる。

レット症候群は必ずしもMECP2変異が原因というわけではなく,部分的な遺伝子欠失や非定型のレット症候群で脳の発達を妨げる他の遺伝子(例,CDKL5およびFOXG1)の変異,MECP2遺伝子の他部位の変異のほか,いまだ同定されていない他の遺伝子が原因で発生する可能性もある。

レット症候群の遺伝学的原因が同定されたことから,レット症候群はDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition(DSM-5)による基準に基づいて自閉スペクトラム症(遺伝学的原因と一貫した関連性がみられないもの)から除外されている。