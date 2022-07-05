全身投与，外用，またはその併用による抗菌薬療法

母親の淋菌感染症が判明している結膜炎の新生児と，結膜滲出液に細胞内寄生性のグラム陰性双球菌が同定された新生児には，確定診断試験の結果を待たずにセフトリアキソンまたはセフォタキシム（新生児に対する主な注射用抗菌薬の推奨用量）を投与すべきである。

クラミジア眼炎では，感染した新生児の半数以上に上咽頭感染もみられ，一部はクラミジア肺炎を発症することから，全身療法が第1選択の治療法である。エチルコハク酸エリスロマイシン12.5mg/kg，経口，6時間毎，2週間またはアジスロマイシン20mg/kg，経口，1日1回，3日間が推奨される。この治療法の有効率は80％に過ぎず，第2の治療コースが必要になることがある。新生児へのエリスロマイシンの使用は，肥厚性幽門狭窄症（HPS）との関連があるため，エリスロマイシンを投与する新生児には全例でHPSの症候についてモニタリングを行うべきであり，親には予想されるリスクについてカウンセリングを行うべきである。

淋菌性眼炎の新生児は，起こりうる全身性の淋菌感染症の評価のために入院させ，セフトリアキソン25～50mg/kgを最高125mgまで筋注または静注で単回投与する。高ビリルビン血症のある乳児とカルシウム含有輸液を投与されている乳児には，セフトリアキソンの投与を避けるべきである一方，セフォタキシムを100mg/kg，静注または筋注で単回投与してもよい。生理食塩水による頻回の眼洗浄は，分泌物の付着を予防する効果がある。抗菌薬軟膏単独での治療は無効であり，また全身療法を行う場合は不要である。

その他の細菌による結膜炎は通常，ポリミキシンBとバシトラシン，エリスロマイシン，またはテトラサイクリンを含有する軟膏に反応する。

ヘルペス性角結膜炎には，アシクロビルを20mg/kg，8時間毎，14～21日間で（眼科医へのコンサルテーションを行った上で）全身投与するとともに，1％トリフルリジン点眼薬または軟膏，ビダラビン3％軟膏，もしくは0.1％イドクスウリジン軟膏を2～3時間毎（24時間当たり9回まで）に投与する。中枢神経系やその他の臓器への播種が起こりうるため，全身療法が重要である。

コルチコステロイド含有軟膏は，C. trachomatisおよび単純ヘルペスウイルスによる眼感染症を重篤化させる可能性があるため，使用を控えるべきである。