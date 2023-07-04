バリア法およびその他の性交前後の避妊法

コンドーム

コンドームの使用により，HIV感染を含む性感染症（STI）のリスクが確実に減少する。コンドームの素材としては，ラテックス，ポリイソプレン，ポリウレタン，シリコンゴム，羊の腸などがある。羊の腸で作られたコンドームでは，精子は遮断できるものの，重篤な感染症を引き起こすウイルスの多く（例，HIV）は遮断できない。したがって，ラテックス製および合成素材（ポリウレタン，ポリイソプレン，およびシリコンゴム）のコンドームが望ましい。コンドームはまたヒトパピローマウイルス（HPV）を防ぎ，子宮頸部の前がん病変のリスクを軽減する。

男性用（体外用）コンドームは，避妊の失敗率がより高い抜去法以外では唯一の，男性の可逆的な避妊方法である。

男性用コンドームは挿入前に装着する；射精液を集めるために，先端をつまみ，陰茎の約1cm先まで伸ばすべきである。

女性用（体内用）コンドームは，内側と外側にリングを備えたパウチ状のもので，内側のリングを腟内に入れ，外側のリングは外側に残して会陰を覆う。女性用コンドームは性交の8時間前までに装着する。射精液がパウチに集められるように，外側のリングから陰茎を注意深く導くべきである。

どちらの種類のコンドームでも，性交後に陰茎が抜去されたら，コンドームの内容物をこぼさないように注意すべきである。男性用コンドームでは，射精後にコンドームの縁が陰茎の根元にしっかり固定されている間に，すぐに腟から陰茎を抜く必要がある；これによりコンドームが外れて精液が漏れるのを防ぐ。女性用コンドームの大きい方のリングは，ねじって精液がこぼれるのを防ぐ。内容物がこぼれたり，コンドームが外れたり，コンドームが破れた場合には緊急避妊法を用いるべきである。

性交のエピソード毎に新しいコンドームを使用すべきである。

1年時点での妊娠率は以下の通りである：