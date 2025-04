シラミの虫卵は灰白色の卵円形で,毛幹基部に付着している(上);虫卵は弱拡大の顕微鏡観察で特有の外観を呈する(下)。

Top image courtesy of Thomas Habif, MD.Bottom image courtesy of Dennis D.Juranek, MD, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.