1.Randolph M, Tosti A: Oral minoxidil treatment for hair loss: A review of efficacy and safety.J Am Acad Dermatol 84(3):737–746, 2021.doi: 10.1016/j.jaad.2020.06.1009

2.Gupta AK, Venkataraman M, Talukder M, Bamimore MA: Relative efficacy of minoxidil and the 5-α reductase inhibitors in androgenetic alopecia treatment of male patients: A network meta-analysis.JAMA Dermatol 158(3):266–274, 2022.doi: 10.1001/jamadermatol.2021.5743

3.Hesseler MJ, Shyam N: Platelet-rich plasma and its utilities in alopecia: A systematic review.Dermatol Surg 46(1):93–102, 2020.doi: 10.1097/DSS.0000000000001965