そう痒を軽減する治療

発疹は通常5週間以内に消退し，再発はまれであるため，特異的な治療は不要である。

人工または自然の太陽光が消退を早めることがある。

必要に応じて，コルチコステロイドの外用，抗ヒスタミン薬の内服，その他の外用薬でそう痒を軽減する治療を行ってもよい。

一部のデータからは，病変が拡大して早期に受診した患者やインフルエンザ様症状で受診した患者には，アシクロビル800mg，経口，1日5回，7日間の投与が役立つ可能性があることが示唆されている。注目すべきことに，妊娠中（特に妊娠の最初の15週間）のばら色粃糠疹には，早産または胎児死亡との関連が認められる。妊婦にはアシクロビルを勧めるべきであるが，抗ウイルス療法に産科合併症を減少させる効果は証明されていない。