皮膚の人獣共通感染症

Contagious ecthymaは,オルフウイルスの感染により限局性の皮膚病変が生じる疾患であり,通常は手指に生じ,ヒツジまたはヤギから動物を扱う労働者に感染する。病変は6つの段階を経て経過するが,この画像は2期(標的期)を示したものであり,中心部が紅色の大きな結節が白色の輪状部分に取り囲まれ,その辺縁が発赤していることが特徴である。

Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.