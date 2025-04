寄生虫感染症へのアプローチ

鏡検

抗原およびDNA検査

具体的な寄生虫感染症の診断法については,寄生虫感染症の顕微鏡診断のための検体の採取および取扱いの表に要約している。

下水設備および衛生環境が不良の地域または昆虫媒介性疾患の流行地域の住人もしくは旅行者にみられる臨床症候群の鑑別診断では,寄生虫感染症を考慮すべきである。例えば,流行地域から戻ってきた旅行者の発熱はマラリアの可能性を示唆する。流行地域から非流行国への移民が友人や親戚に合うために帰省した場合に,特にリスクが高くなる。そのような人々は旅行前にワクチン接種や薬剤投与,疾患予防に関する助言を求めない場合が多く,行楽地の施設に滞在する旅行者と比べて高リスク地域で時間を過ごす可能性が高い(1)。

頻度は低いものの,現代的な衛生設備が整備された国の住民が疑わしい臨床症候群で受診してきた場合は,たとえ旅行歴がなくても,現地で寄生虫に感染した可能性を考慮する必要がある;一部の寄生虫はそのような国々でも流行しており,それ以外の寄生虫(主に糞口感染で伝播するもの)は感染した旅行者から伝播した可能性がある。

病歴情報,身体所見,および検査データからも特定の寄生虫感染症が示唆されうる。例えば,好酸球増多は蠕虫の組織移行の際によくみられ,移民または旅行から戻った者における寄生虫感染症を示唆する。

かつての寄生虫感染症の診断は,便,血液,組織,その他の検体中で虫卵,幼虫,または成虫を同定するか,血清抗体の存在に基づいて行われていたが,現在では寄生虫抗原の同定や寄生虫DNAに対する分子生物学的検査が用いられることが増えている。

多くの主要な医療施設,トラベルクリニック,および保健局において,寄生虫感染症および熱帯医学の専門知識をもった臨床医へのコンサルテーションを受けることができる。

診断方法の詳細については,米国疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)のLaboratory Identification of Parasites of Public Health Concernを参照のこと。

消化管寄生虫 消化管に感染する様々な段階の原虫および蠕虫は,通常便中に排泄される。ルーチンの検出には便検体の検査が必要であり,寄生虫の排泄は日によって異なるため,日を変えて3回採取するのが望ましい。虫卵および虫体に対する便検査の感度はかなり低いため,臨床的に強く疑われる場合は経験的治療を考慮すべきである。現在では,Giardia属,Cryptosporidium属,およびEntamoeba histolyticaの便中抗原を同定する感度および特異度の高い検査法が利用可能になっている。高価ではあるが,Giardia属,Cryptosporidium属,E. histolytica,およびCyclospora属に対しては分子生物学的検査も利用可能である。これらの微生物の1つまたは複数に対する検査は,便検体に含まれる腸内の細菌,ウイルス,および寄生虫病原体を確認するマルチプレックスPCR法ベースのスクリーニングに一般的に含まれる(寄生虫感染症の血清学的および分子生物学的検査の表を参照)。 尿,水,汚れ,または消毒薬などの混入していない排便直後の便を1時間以内に検査室へ送付すべきである;形をなさない便または水様便は動く栄養型を含んでいる可能性が高い。直ちに検査しないのであれば,便は冷蔵すべきであるが,凍結すべきではない。消化管に寄生する原虫を保存するため,新鮮便の一部を固定液に溶かして乳化する必要もある。感度向上のために濃縮法を用いることがある。肛門周囲のセロファンテープ法またはスワブにより蟯虫または条虫の卵を採取できることがある。糞線虫症が疑われ,新鮮便の直接観察で幼虫がみられない場合は,特別な便検査を1つまたは複数実施すべきである。抗菌薬,X線造影剤,下剤,および制酸薬は虫卵および虫体の検出を数週間にわたり妨げることがある。 消化管症状が遷延する患者でアメーバ症が疑われるが,ルーチンの便検査で陰性であった場合,S状結腸鏡検査または大腸内視鏡検査を考慮すべきである。S状結腸内視鏡検査では鋭匙または匙で検体を採取し(綿棒によるスワブは適さない),直ちに顕微鏡検査を行う。クリプトスポリジウム症または微胞子虫症などの感染症の診断には,十二指腸吸引液および小腸生検検体を要することがある。

