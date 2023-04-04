トルコ鞍空洞症候群（empty sella症候群）

この疾患では，トルコ鞍が髄液で満たされ，それにより下垂体がトルコ鞍の壁に押し付けられて偏平になるため，トルコ鞍が空洞に見える。この症候群には以下の種類がある：

先天性

原発性

損傷（例，分娩後の虚血，外科手術，頭部外傷，放射線療法）に続発するもの

典型的な患者の特徴は，女性（> 80％），肥満（約75％），および高血圧（30％）であり，特発性頭蓋内圧亢進（10％）または髄液鼻漏（10％）を呈することもある。

トルコ鞍空洞症候群患者の下垂体機能は正常であることが多い。しかし，下垂体機能低下症が生じることもあり，頭痛および視野欠損が生じることもある。ときに患者に成長ホルモン（GH），プロラクチン，または副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）を分泌する小さい下垂体腫瘍が併存する。

診断はCTまたはMRIで確定しうる。

トルコ鞍が空洞に見えるのみであれば，特に治療は不要である。