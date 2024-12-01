skip to main content
MSDMsd マニュアルプロフェッショナル版
Search icon

慢性の感染性関節炎

執筆者：Bethany Lehman, DO, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine
Reviewed ByBrian F. Mandell, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
レビュー/改訂 修正済み 2024年 12月
v12784432_ja
意見 同じトピックページ はこちら

慢性の感染性関節炎は数週にわたって持続し，通常は抗酸菌，真菌，または病原性の低い細菌に起因する。

慢性の感染性関節炎は感染性関節炎の5％を占める。健常者に発生することもあるが，以下を有する患者ではリスクが高い：

考えられる原因の例としては，結核菌（Mycobacterium tuberculosis）M. marinumM. kansasiiCandida属Coccidioides immitisHistoplasma capsulatumCryptococcus neoformansBlastomyces dermatitidisSporothrix schenckiiAspergillus fumigatusActinomyces israeliiBrucella属がある。

ライム病の関節炎は通常急性であるが，慢性化して反復することもある。

造血器腫瘍の患者，HIV感染症の患者，および免疫抑制薬を使用している患者では，まれな日和見病原体の感染である可能性がある。長期にわたる疾患や再発を繰り返す疾患が従来の抗菌薬に反応しない場合は，抗酸菌または真菌が原因である可能性が示唆される。

慢性の感染性関節炎では，滑膜が増殖することがあり，関節軟骨および軟骨下骨を侵食することがある。発症は緩徐であることが多く，関節部位は徐々に腫脹し，軽度の熱感があり，発赤は軽微であるかまたは全くなく，うずく痛みがある（軽度のこともある）。通常は単一の関節が侵される。

ルーチンの検査だけでなく，関節液または滑膜組織で真菌および抗酸菌培養を行うべきである。分子生物学的検査も有用となる場合があり，特に抗酸菌の検出に役立つことが多い。

X線所見は，関節裂隙がより長く維持され，外縁にびらんや骨硬化が生じることがあるという点で，急性の感染性関節炎の所見と異なることがある。

抗酸菌性および真菌性の関節の感染症には長期の治療が必要である。抗酸菌感染症は，感受性試験の結果に基づき複数の抗菌薬で治療することが多い。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID