1.Nelson DB, Rice DC, Niu J, et al: Long-term survival outcomes of cancer-directed surgery for malignant pleural mesothelioma: Propensity score matching analysis.J Clin Oncol 35 (29):3354–3362, 2017.doi: 10.1200/JCO.2017.73.8401.

2.Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J, et al: Phase III study of pemetrexed in combination with cisplatin versus cisplatin alone in patients with malignant pleural mesothelioma.J Clin Oncol 21 (14):2636–2644, 2003.

3.Zalcman G, Mazieres J, Margery J, et al: Bevacizumab for newly diagnosed pleural mesothelioma in the Mesothelioma Avastin Cisplatin Pemetrexed Study (MAPS): A randomised, controlled, open-label, phase 3 trial.Lancet 387 (10026):1405–1414, 2016.doi: 10.1016/S0140-6736(15)01238-6

4.Grosso F, Steele N, Novello S: Nintedanib plus pemetrexed/cisplatin in patients with malignant pleural mesothelioma: Phase II results from the randomized, placebo-controlled LUME-Meso trial.J Clin Oncol 35:91–3600, 2017.doi: 10.1200/JCO.2017.72.9012

5.Tsao AS, Moon J, Wistuba II, et al: Phase I trial of cediranib in combination with cisplatin and pemetrexed in chemonaive patients with unresectable malignant pleural mesothelioma (SWOG S0905).J Thorac Oncol 12:1299–1308, 2017.doi: 10.1016/j.jtho.2017.05.021

6.Tsao AS, Miao J, Wistuba II, et al: Phase II trial of cediranib in combination with cisplatin and pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma (SWOG S0905).J Clin Oncol 37:2537–2547, 2019.doi: 10.1200/JCO.19.00269